Про Зеленского, Коломойского и выборы в Раду: эксклюзивное интервью с Саакашвили

О возвращении в Украину, решении Владимира Зеленского и заявлении о дефолте Игоря Коломойского – в программе "Что это было" рассказал Михаил Саакашвили.

О возвращении в Украину

– Когда я вышел и увидел много людей, которые приехали из Днепра, Сум, Черновцов и других городов, то было ощущение, что я нашел потерянную свою семью.

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– Ступить на украинскую землю, дышать этим воздухом после того, как более года мне не разрешали сюда приезжать. Это страна, в которую я инвестировал очень много энергии, где я сформировался как личность. Я очень увлекся Одессой, я в восторге от перспектив этого города. Для меня расставание с этой страной было личной трагедией.



Саакашвили и Украина – инфографика

– Реально Зеленский сделал этот очень решительный шаг. Я считаю, что лишение меня гражданства Порошенко – это был боязливый шаг недостойного президента. Это реально показывает, что у нас появился шанс, что реально это другой человек, созданный из другого материала. Это показатель для меня, и не потому, что это касается меня, а потому что Зеленский сделал это очень быстро.

Саакашвили вернулся в Украину: смотрите видео

Об участии в парламентских выборах

– У меня нет желания этого делать. Меня сейчас соблазнить или искусить какими должностями или парламентерством – это не для меня. Я считаю, что сейчас появился уникальный шанс в Украине, новая энергия и время больших идей.



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О заявлении Коломойского относительно дефолта

– Я не думаю, что он (Коломойский – 24 канал) сам в это верит. Я редко согласен со словами Коломойского, но он был прав, что не надо слушаться Запада. Прежде всего нет такого коллективного Запада, а есть разные интересы и бюрократы. Однако не думаю, что кто-то серьезно говорит о дефолте.

Что такое дефолт?Этот термин характеризует неспособность юридического лица или государства полностью или частично выполнить свои долговые обязательства и иные условия договора займа. В частности, говорится о несостоятельности выплатить свои долги или платежи. Этим термином обозначают любые виды отказа от долговых обязательств (т.е. он как-то является синонимом понятия "банкротство"), но, как правило, его используют более узко, имея в виду отказ центрального правительства или муниципальных властей от своих долгов.

– Мне кажется, что Зеленский – это очень независимый человек. Он это показал уже несколько раз, у него свои личные амбиции. Может у него с Коломойским коллегиальные отношения, я не знаю.

– Я как наблюдатель из-за рубежа, то мне кажется, что в Украине наконец появился шанс. Человека привели к власти 75% украинцев.



Последствия дефолта – инфографика

О возвращении соратники Януковича Андрея Портнова

Я слышал об этом. Я не был свидетелем этого. Но то, что он сейчас говорит о Порошенко и каких-то конкретных финансовых операциях – мы согласны с этим (показывает на Сергея Лещенко – 24 канал). Я приехал и я не хочу мести. Если он хочет заниматься этими делами... А он не прокурор, кстати (это другое дело, если его назначат, конечно). Но если человек от имени общества может и хочет тратить свое время на такие вещи, я это только могу поздравить.

Что известно о скандальном Андрее Портнове?Он был заместителем главы АП при Януковиче. Также он фактически контролировал всю судебную систему Украины. Занимался переписыванием Уголовно-процессуального кодекса. Портнов был под санкциями ЕС, но его имя изъяли из санкционного списка, когда он выиграл суд "Портнов против Совета ЕС". 19 мая 2019 года чиновник времен Януковича вернулся в Украину. Впоследствии он принес в Государственное бюро расследований жалобу против Петра Порошенко и пригрозил еще десяткам.

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