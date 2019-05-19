Одиозный Андрей Портнов вернулся в Украину

Андрей Портнов покинул Украину после Революции Достоинства и вот 19 мая 2019 года вернулся. Разработчик печально известных "диктаторских законов" от 16 января 2014 года и топ-чиновник администрации Виктора Януковича сам написал об этом в Telegram с громким заявлением: "Время возвращаться".

Экс-глава главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Януковича и заместитель главы АП Андрей Портнов вернулся в Украину 19 мая 2019. Соответствующую запись и фото из аэропорта "Борисполь" Портнов опубликовал в своем Telegram.

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"Друзья, более пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу представить уверенный сигнал тысячам людей, которые покинули Украину: время возвращаться, строить и восстанавливать", – написал Портнов.

Кто такой Портнов и почему его считают одиозным?

Это юрист, который работал на команду беглого президента Виктора Януковича. Портнов занимался вопросами судебной вертикали и переписыванием Уголовно-процессуального кодекса. Именно он был разработчиком скандальных "диктаторских законов" от 16 января 2014 года, которые ограничивали конституционные права граждан Украины и были направлены против Евромайдана.



После Революции достоинства чиновник уехал в Россию, а впоследствии переехал в Австрию. В 2015 году ГПУ начала уголовное производство против Андрея Портнова о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и злоупотребления властью или служебным положением.



Также Портнов находился под санкциями ЕС, но его удалили из санкционного списка, когда он выиграл в судебном деле "Портнов против Совета ЕС".

Интересно, что украинский олигарх Игорь Коломойский, который также в мае, 16 числа, вернулся в Украину, в интервью журналистам программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" вспоминал об Андрее Портнове. В частности, Коломойский назвал власть Януковича "клептократично-преступным режимом", и в то же время подчеркнул, что не видит ничего постыдного в возвращении некоторых беглецов из команды Януковича. В частности – Андрея Портнова.

В команде Владимира Зеленского в ответ на вопросы со стороны СМИ по поводу того, связано ли возвращение Андрея Портнова со сменой власти в Украине ответили, что "вся команда Януковича – это огромное зло", а "Портнов не будет иметь ничего в команде Зеленского".