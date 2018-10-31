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      Топ-чиновник времен Януковича Портнов тайно приезжал в Украину в офис Медведчука: фотофакт

      83 Читати новину українською
      Андрей Портнов
      Андрей Портнов / Фото из открытых источников

      21, 27 и 28 сентября журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" зафиксировали визиты в офис Виктора Медведчука черной Audi Q7, номерные знаки которой зарегистрированы на жену заместителя главы президентской администрации Виктора Януковича Андрея Портнова.

      На вопрос о визите в офис Медведчука Андрей Портнов свой приезд не отрицал и отшутился: "Приезжал получать задания Кремля", пишет Bihus.Info.

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      По данным источников программы в пограничной службе, Андрей Портнов 22 февраля 2014-го года выехал из Украины через пропускной пункт "Гоптовка" и с тех пор не пересекал украинскую границу по своему украинскому паспорту.


      Портнов наведался в офис Медведчука

      Вместе с тем, за неделю до визита в офис Медведчука автомобиля Портнова его адвокат Микитян К. О написал адвокатские запросы почти во все украинские правоохранительные органы. Адвокат Портнова проверял, находится ли его клиент в розыске и имеет ли Портнов процессуальный статус подозреваемого в уголовных процессах.


      Ответ ГПУ по запросу адвоката Портнова

      Адвокат получил ответы от МВД, Нацпола, СБУ и Генеральной прокуратуры. А также от всех правоохранительных органов Автономной республики Крым. В ответах указано, что Андрей Портнов правоохранителями не разыскивается.

      На момент визита в офис Медведчука Портнов управлял телеканалом Newsone, владельцем которого значился отец нардепа Евгения Мураева. А через неделю после третьей зафиксированной встречи в офисе Медведчука Портнов объявил, что прекращает управление каналомпо причине смены собственника. Newsone переписали на соседа Медведчука по офису – народного депутата Тараса Козака.

      На уточняющий вопрос журналистов, связаны ли его визиты к Медведчуку с продажей канала Newsone, Портнов лишь подтвердил, что не согласился работать с новым владельцем телеканала Newsone: "Моя позиция по каналу совершенно понятна. Я не дал согласия работать с новыми владельцами. Что-то не соответствует Вашим наблюдениям?"


      Ответ Портнова относительно причины визита в офис Медведчука

      Полный выпуск программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" смотрите здесь.

      Кто такой Андрей Портнов?
      Портнов отвечал у Януковича за судебную вертикаль и переписывание Уголовно-процессуального Кодекса. После Революции Достоинства он уехал в Россию, впоследствии переехал в Австрию и не имел ни одного визита в Украину с 2014 года.

      Теги: Новости Украины Новости политики Виктор Медведчук Расследования
      Источник: 24 Канал
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