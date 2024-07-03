В Воздушных силах сообщили, что сбито 11 воздушных целей. Основным направлением удара стала Днепропетровская область.

Смотрите также В Днепре после атаки поврежден торговый центр и медучреждение, – СМИ

Как отработало ПВО

В Воздушных силах рассказали, что Россия нанесла удар ракетами и ударными БпЛА типа "Шахед".

Сколько ракет и "Шахедов" выпустил враг:

3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К"

4 управляемые авиационные ракеты Х-59

5 ударных БпЛА типа "Шахед"

Основное направление удара – Днепропетровщина. Силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбито 11 воздушных целей,

– рассказал командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Что удалось сбить:

1 крылатую ракету "Искандер-К";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59;

5 ударных БпЛА "Shahed-131/136";

1 БпЛА ОТР "Орлан-10".

Сколько воздушных целей уничтожила ПВО / Инфографика Воздушных сил

Добавим, что в результате вражеской атаки в Днепре погибли и пострадали гражданские люди. Известно о 3 жертвах и 18 пострадавших.