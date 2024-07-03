Сейчас на месте инцидента продолжается пожар. Также в этом районе изменено движение автобусных маршрутов.

Смотрите также: В Никополе враг убил 2 женщин, количество раненых выросло, среди них есть дети

В Днепре раздалось 10 взрывов

Утром 3 июля Воздушные силы предупреждали Днепр и область о движении ракет и беспилотников. Первые взрывы там прогремели в 8:45. В общей сложности их было примерно 10.

В городе после взрывов видно задымление, а возле одного из медицинских учреждений возник пожар. Руководство больницы сообщило, что пока информации о раненых или погибших нет.

Вместе с тем повреждения в результате российской атаки получил один из торговых центров Днепра.

Также департамент транспорта дополнительно сообщил, что из-за обстрела в городе временно изменится движение автобусного маршрута 113. К 12:00 он будет работать в ТЦ "Аполло", без заезда в тупик.

Последствия российской атаки по Днепру / Фото Общественное Днепр