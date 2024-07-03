Наразі на місці інциденту триває пожежа. Також у цьому районі змінено рух автобусних маршрутів.

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У Дніпрі пролунало 10 вибухів

Вранці 3 липня Повітряні сили попереджали Дніпро та область про рух ракет та безпілотників. Перші вибухи там пролунали о 8:45. Загалом їх було приблизно 10.

Наразі у місті після вибухів видно задимлення, а біля одного із медичних закладів виникла пожежа. Керівництво лікарні повідомило, що наразі інформації про поранених чи загиблих немає.

Разом з тим ушкоджень унаслідок російської атаки зазнав один із торговельних центрів Дніпра.

Також департамент транспорту додатково повідомив, що через обстріл у місті тимчасово зміниться рух автобусного маршруту 113. До 12:00 він працюватиме до ТЦ Аполло, без заїзду до тупика.

Наслідки російської атаки по Дніпру / Фото Суспільне Дніпро