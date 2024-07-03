Зауважимо, що раніше в Повітряних силах повідомляли про пуски ударних дронів. Вони рухаються в напрямку місту із заходу.

Дивіться також Росія вдарила по Харкову ФАБ-500: кількість поранених зросла, серед них – двоє дітей

Що відомо про атаку на Дніпро

У Повітряних силах повідомили, що російські війська випустили вранці по Україні ударні БпЛА. Вже об 8:15 з'явилася інформація про їх рух у напрямку Дніпропетровської області.

Через деякий час місцеві телеграм-канали почали писати про вибух у місті.

Згодом у Повітряних силах повідомили, що група ударних БпЛА у напрямку Дніпра із заходу.

24 Канал закликає перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбою повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.