Росія з самого ранку 3 липня почала запускати проти України "Шахеди". 24 Канал слідкує за ситуацією.
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Вибухи у Запоріжжі
У Запоріжжі чули вибухи.
Ракета у напрямку Дніпра.
Ракета на Полтавщину
Моніторингові канали пишуть про рух керованої авіаційної ракети у напрямку Полтавської області.
Ще 4 БпЛА у напрямку Дніпра.
У Дніпрі працює ППО.
Група БпЛА на Дніпро
Повітряні сили написали про групу БпЛА у напрямку Дніпра.
4 БпЛА рухаються через Кам'янський район курсом на Дніпровський район.
Актуальна карта тривог
Станом на 8:35 у кількох областях оголошено повітряну тривогу.
Вибухи у Херсоні
Місцеві телеграм-канали пишуть про вибухи у Херсоні.
3 БпЛА з Баштанського району Миколаївщини у напрямку Кіровоградщини.
Курс – північно-західний.
Ворожі БпЛА на Півдні
Зафіксовано рух ворожих БпЛА:
- група ударних дронів з Кіровоградської у напрямку Дніпропетровської області!
- група ударних БпЛА з Херсонщини курсом на Дніпропетровщину.