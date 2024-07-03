Россия с самого утра 3 июля начала запускать против Украины "Шахеды". 24 Канал следит за ситуацией.

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09:09, 3 июля Взрывы в Запорожье В Запорожье слышали взрывы.

09:06, 3 июля Ракета в направлении Днепра.

09:02, 3 июля Ракета на Полтавщину Мониторинговые каналы пишут о движении управляемой авиационной ракеты в направлении Полтавской области.

08:59, 3 июля Еще 4 БпЛА в направлении Днепра.

08:50, 3 июля В Днепре работает ППО.

08:48, 3 июля Группа БпЛА на Днепр Воздушные силы написали о группе БпЛА в направлении Днепра.

08:37, 3 июля 4 БпЛА движутся через Каменский район курсом на Днепровский район.

08:36, 3 июля Актуальная карта тревог Карта тревог 3 июля

08:35, 3 июля Взрывы в Херсоне Местные телеграм-каналы пишут о взрывах в Херсоне.

08:32, 3 июля 3 БпЛА из Баштанского района Николаевской области в направлении Кировоградщины.

Курс – северо-западный.