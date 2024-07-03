Россия с самого утра 3 июля начала запускать против Украины "Шахеды". 24 Канал следит за ситуацией.

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09:09, 3 июля

Взрывы в Запорожье

В Запорожье слышали взрывы.

09:06, 3 июля

Ракета в направлении Днепра.

09:02, 3 июля

Ракета на Полтавщину

Мониторинговые каналы пишут о движении управляемой авиационной ракеты в направлении Полтавской области.

08:59, 3 июля

Еще 4 БпЛА в направлении Днепра.

08:50, 3 июля

В Днепре работает ППО.

08:48, 3 июля

Группа БпЛА на Днепр

Воздушные силы написали о группе БпЛА в направлении Днепра.

08:37, 3 июля

4 БпЛА движутся через Каменский район курсом на Днепровский район.

08:36, 3 июля

Актуальная карта тревог

Карта тревог 3 июля

08:35, 3 июля

Взрывы в Херсоне

Местные телеграм-каналы пишут о взрывах в Херсоне.

08:32, 3 июля

3 БпЛА из Баштанского района Николаевской области в направлении Кировоградщины.
Курс – северо-западный.

08:30, 3 июля

Вражеские БпЛА на Юге

Зафиксировано движение вражеских БпЛА:

  • группа ударных дронов из Кировоградской в направлении Днепропетровской области!
  • группа ударных БпЛА с Херсонщины курсом на Днепропетровщину.