Россия с самого утра 3 июля начала запускать против Украины "Шахеды". 24 Канал следит за ситуацией.
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Взрывы в Запорожье
В Запорожье слышали взрывы.
Ракета в направлении Днепра.
Ракета на Полтавщину
Мониторинговые каналы пишут о движении управляемой авиационной ракеты в направлении Полтавской области.
Еще 4 БпЛА в направлении Днепра.
В Днепре работает ППО.
Группа БпЛА на Днепр
Воздушные силы написали о группе БпЛА в направлении Днепра.
4 БпЛА движутся через Каменский район курсом на Днепровский район.
Актуальная карта тревог
Карта тревог 3 июля
Взрывы в Херсоне
Местные телеграм-каналы пишут о взрывах в Херсоне.
3 БпЛА из Баштанского района Николаевской области в направлении Кировоградщины.
Курс – северо-западный.
Вражеские БпЛА на Юге
Зафиксировано движение вражеских БпЛА:
- группа ударных дронов из Кировоградской в направлении Днепропетровской области!
- группа ударных БпЛА с Херсонщины курсом на Днепропетровщину.