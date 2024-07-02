Вибухи пролунали орієнтовно о 13:28, згодом – о 16:02 2 липня. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів в ефірі телемарафону, що Росія вдарила, найімовірніше, по промисловій зоні або минулось і немає влучань у житловий сектор. Станом на 16:37 2 липня на місці атаки працювали рятувальники, пише 24 Канал.

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Що відомо про стан поранених внаслідок атаки по Харкову

Олег Синєгубов повідомив, що за оновленими даними, на жаль, є поранені. Троє людей зазнали акубаротравм, тобто контузії.

У Харкові внаслідок сьогоднішнього (2 липня – 24 канал) обстрілу вибуховою хвилею травмовані 26-річна жінка та двоє дітей 12 та 15 років,

– заявив глава ОВА.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що під час удару по Харкову троє постраждалих були неподалік від прильоту. Проте, за даними мера:

у 12-річної дівчинки та 15-річного хлопчика – контузії;

у 26-річної жінки – поранені руки.

Міський голова уточнив, що влада продовжує збирати інформацію щодо постраждалих.

У ОВА розповіли, яка ситуація на Харківщині

Олег Синєгубов пояснив, що тільки протягом доби Росія випустила по Харківській області 29 керованих авіабомб. Через це під обстрілами опинились майже всі райони області. За його словами, евакуація з регіону продовжується:

️ з Куп'янського напрямку евакуювали 9 дітей з родинами. У селах Дорошівка та Моначинівка, де передбачена евакуація, ще живуть 11 дітей;

з 10 травня з Липцівського, Вовчанського та Богодухівського напрямків вже евакуювали 12 101 людину.

Зверніть увагу! Глава Харківської ОВА 28 червня 2024 року заявив, що влада вирішила примусово евакуювати родин з дітьми з небезпечних для проживання населених пунктів Ізюмського, Богодухівського, Куп'янського, Чугуївського районів області.