Взрывы прогремели ориентировочно в 13:28, затем – в 16:02 2 июля. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал в эфире телемарафона, что Россия ударила, вероятнее всего, по промышленной зоне или прошло и нет попаданий в жилой сектор. По состоянию на 16:37 2 июля на месте атаки работали спасатели, пишет 24 Канал.

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Что известно о состоянии раненых в результате атаки по Харькову

Олег Синегубов сообщил, что по обновленным данным, к сожалению, есть раненые. Три человека получили акубаротравмы, то есть контузии.

В Харькове в результате сегодняшнего (2 июля – 24 канал) обстрела взрывной волной травмированы 26-летняя женщина и двое детей 12 и 15 лет,

– заявил глава ОГА.

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что во время удара по Харькову трое пострадавших были неподалеку от прилета. Однако, по данным мэра:

у 12-летней девочки и 15-летнего мальчика – контузии;

у 26-летней женщины – ранены руки.

Городской голова уточнил, что власти продолжают собирать информацию о пострадавших.

В ОВА рассказали, какая ситуация на Харьковщине

Олег Синегубов пояснил, что только в течение суток Россия выпустила по Харьковской области 29 управляемых авиабомб. Из-за этого под обстрелами оказались почти все районы области. По его словам, эвакуация из региона продолжается:

️ с Купянского направления эвакуировали 9 детей с семьями. В селах Дорошевка и Моначиновка, где предусмотрена эвакуация, еще живут 11 детей;

с 10 мая с Липцевского, Волчанского и Богодуховского направлений уже эвакуировали 12 101 человека.

Обратите внимание! Глава Харьковской ОВА 28 июня 2024 года заявил, что власти решили принудительно эвакуировать семей с детьми из опасных для проживания населенных пунктов Изюмского, Богодуховского, Купянского, Чугуевского районов области.