Авиабомба упала в нескольких метрах от сортировочного терминала "Новой почты" в Слободском районе города. После взрыва на месте попадания возник пожар на площади 200 квадратных метров.
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Последствия удара по терминалу "Новой почты"
"Новая почта" сообщила, что во время удара все работники смены были в бомбоубежище и не пострадали, но есть пострадавшие среди водителей грузовиков и населения.
К сожалению, сейчас известно об одном погибшем водителе грузовика. На месте работают подразделения ГСЧС. Горят 7 грузовых автомобилей, еще 3 повреждены,
– говорится в сообщении компании.
Также во время вражеской атаки был поврежден сам сортировочный терминал.
Посылки, которые находились в терминале и были уничтожены в результате попадания, компания возместит согласно оценочной стоимости,
– сообщили в "Новой почте".
В то же время посылки, которые находятся в пути, будут перенаправлены в другое место для сортировки.
Что известно об обстреле Харькова 30 июня
- Днем 30 июня в Харькове прогремели мощные взрывы. Местные власти впоследствии сообщили, что российские военные нанесли авиаудар почти по центру города.
- По предварительной информации, россияне ударили КАБом типа ФАБ-500. Это второй случай, когда российские военные по городу Харькову используют одну из самых мощных авиационных бомб
- В результате российского авиаудара пострадали 10 человек, среди которых – 8-месячный ребенок. Кроме того, продолжаются поиски 7 человек, которые были на месте удара.