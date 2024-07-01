Авиабомба упала в нескольких метрах от сортировочного терминала "Новой почты" в Слободском районе города. После взрыва на месте попадания возник пожар на площади 200 квадратных метров.

Читайте также Меня аж отбросило: пострадавшие в Харькове описали страшный удар по терминалу "Новой почты"

Последствия удара по терминалу "Новой почты"

"Новая почта" сообщила, что во время удара все работники смены были в бомбоубежище и не пострадали, но есть пострадавшие среди водителей грузовиков и населения.

К сожалению, сейчас известно об одном погибшем водителе грузовика. На месте работают подразделения ГСЧС. Горят 7 грузовых автомобилей, еще 3 повреждены,

– говорится в сообщении компании.

Также во время вражеской атаки был поврежден сам сортировочный терминал.

Посылки, которые находились в терминале и были уничтожены в результате попадания, компания возместит согласно оценочной стоимости,

– сообщили в "Новой почте".

В то же время посылки, которые находятся в пути, будут перенаправлены в другое место для сортировки.

Что известно об обстреле Харькова 30 июня