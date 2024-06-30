Российские захватчики не прекращают терроризировать Харьков и его окрестности. Вчера, 29 июня, оккупанты совершили самую массированную атаку на Дергачи с 2022 года.

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Бомба попала в центр Харькова

Незадолго после 16:00 Воздушные силы сообщили об опасности вражеских ударов с авиации для прифронтовых территорий. Около 16:25 в Харькове прогремел первый взрыв. Мэр Игорь Терехов уточнил, что был прилет в центре города. Враг попал по гражданскому предприятию, в результате чего есть раненые, а на месте попадания возник пожар на площади в 200 квадратных метров. Позже выяснилось, что авиабомба упала в нескольких метрах от сортировочного терминала "Новой почты" в Слободском районе города.

По состоянию на 17:08 огонь в почтовом отделении удалось локализовать.

Возле терминала уничтожено более 10 грузовых автомобилей, еще десятки повреждены. В момент удара по "Новой почте" грузовики загружали и разгружали посылками.

"Попадание произошло непосредственно в транспортное средство. Рядом находились водители и работники компании", – рассказали в полиции.

Также повреждены производственно-складские здания и медицинское учреждение.

По состоянию на 19:00 продолжается разбор завалов.

Сколько погибших и раненых

Российский удар унес жизнь по меньшей мере одного человека – работника "Новой почты". Мужчине было 38 лет. Его тело очень обгорело, поэтому для идентификации будут проводить тест ДНК.

Также известно о 10 раненых. Восемь мужчин, женщина и младенец. Восемь мужчин – преимущественно водители и один работник почты.

Пострадала также семья с 8-месячным младенцем. Они находились недалеко от места попадания.

У младенца не тяжелые травмы, сообщил начальник Центра экстренной медпомощи региона Виктор Забашта. Ребенка госпитализировали для того, чтобы тщательно осмотреть.

Мальчик вместе с мамой была в машине, за территорией, куда попала авиабомба. Взрывная волна повредила авто, раскрылись двери, в результате чего ребенок получил многочисленные ушибы.

Другие раненые – тяжелые, они находятся преимущественно в среднем состоянии.

В "Новой почте" уточнили, что все работники смены были в бомбоубежище и не пострадали. Но есть пострадавшие среди населения, а также водителей грузовиков.

Полиция делает список всех лиц, которые находились внутри и возле терминала, чтобы установить точное количество погибших. На момент попадания снаряда в помещении "Новой почты" могло находиться примерно 9 человек.

Откуда били оккупанты

По данным прокуратуры, удары по Харькову были нанесены из населенного пункта Нижний Ольшанец Белгородской области России. Расстояние между местами пуска КАБ и попадания составляет около 70 километров.

Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Последствия удара по "Новой почте" / Фото Олег Синегубов