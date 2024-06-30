Російські загарбники не припиняють тероризувати Харків та його околиці. Вчора, 29 червня, окупанти здійснили наймасованішу атаку на Дергачі з 2022 року.

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Бомба влучила у центр Харкова

Незадовго після 16:00 Повітряні сили повідомили про небезпеку ворожих ударів з авіації для прифронтових територій. Близько 16:25 у Харкові пролунав перший вибух. Мер Ігор Терехов уточнив, що був приліт у центрі міста. Ворог влучив по цивільному підприємству, внаслідок чого є поранені, а на місці влучання виникла пожежа на площі 200 квадратних метрів. Пізніше з'ясувалося, що авіабомба впала у декількох метрах від сортувального терміналу "Нової пошти" у Слобідському районі міста.

Станом на 17:08 вогонь у поштовому відділенні вдалося локалізувати.

Біля терміналу знищено понад 10 вантажних автівок, ще десятки пошкоджено. У момент удару по "Новій пошті" вантажівки завантажували та розвантажували посилками.

"Влучання відбулося безпосередньо у транспортний засіб. Поряд перебували водії і працівники компанії", – розповіли у поліції.

Також пошкоджено виробничо-складські будівлі та медичний заклад.

Станом на 19:00 триває розбір завалів.

Скільки загиблих і поранених

Російський удар забрав життя щонайменше однієї людини – працівника "Нової пошти". Чоловіку було 38 років. Його тіло дуже обгоріло, тому для ідентифікації будуть проводити тест ДНК.

Також відомо про 10 поранених. Вісім чоловіків, жінка і немовля. Восьмеро чоловіків – переважно водії та один працівник пошти.

Постраждала також родина з 8-місячним немовлям. Вони перебували неподалік місця влучання.

У немовляти не тяжкі травми, повідомив начальник Центру екстреної меддопомоги регіону Віктор Забашта. Дитину ушпиталили для того, щоб ретельніше оглянути.

Хлопчик разом із мамою була в автівці, за територією, куди влучила авіабомба. Вибухова хвиля пошкодила авто, розкрилися двері, внаслідок чого дитина дістала численні забої.

Інші поранені – тяжкі, вони перебувають переважно у середньому стані.

У "Новій пошті" уточнили, що усі працівники зміни були у бомбосховищі і не постраждали. Але є постраждалі серед населення, а також водіїв вантажівок.

Поліція робить список усіх осіб, які перебували всередині і біля терміналу, аби встановити точну кількість загиблих. На момент влучання снаряду у приміщенні "Нової пошти" могло перебувати приблизно 9 людей.

Звідки били окупанти

За даними прокуратури, удари по Харкову були завдані з населеного пункту Нижній Ольшанець Бєлгородської області Росії. Відстань між місцями пуску КАБ та влучання складає близько 70 кілометрів.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Наслідки удару по "Новій пошті" / Фото Олег Синєгубов/ДСНС