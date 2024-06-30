В результате вражеского удара есть жертва и раненые. Погиб 40-летний водитель, который сотрудничал с "Новой почтой", рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко. Мужчина перевозил посылки, и в момент удара он находился в своей машине.

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Однако, учитывая удар, который нанес враг, это – чудо, что больше жертв нет. Многие люди находились в сортировочном терминале, который значительно пострадал. Кто-то из них, услышав сигнал воздушной тревоги, побежал прятаться в укрытие.

Однако они тоже пострадали из-за мощной взрывной волны. Она мгновенно разбросала людей,.

Среди девяти раненых в результате атаки есть не только люди, которые были рядом с терминалом. А также семья – мама и восьмимесячный мальчик, которые находились в машине в нескольких сотнях метров от этого терминала – возле магазина,

– сказала журналистка.

Есть пострадавшие в тяжелом и среднем состоянии, им оказана медицинская помощь. Самые тяжелые – в больнице. Что касается восьмимесячного мальчика, то он получил ушибы.

По словам работников "Новой почты", это уже второе попадание в этот терминал.

Федор, пострадавший от обстрела, рассказал, что когда сработал сигнал тревоги, все побежали в укрытие.

Меня аж отбросило из укрытия назад. Сейчас чувствую себя нормально, в ушах почти не звенит. Есть царапины на руке. Парня, который бежал за мной, забросило наоборот внутрь укрытия. У него открытый перелом,

– рассказал он.