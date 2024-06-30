Сегодня в Харькове – еще одно попадание российской управляемой авиабомбы. Был поражен почтовый терминал – обычный гражданский объект. По состоянию на данный момент известно о десяти раненых. Всем оказывается необходимая помощь. Один человек, к сожалению, погиб. Мои соболезнования всем родным. И эти их бомбы – одна из ключевых основ путинской способности воевать. Чем быстрее мир поможет нам разобраться с российской боевой авиацией, запускающей эти бомбы, чем быстрее мы сможем нанести удары – вполне справедливые, кстати – по российской военной инфраструктуре, по российским военным аэродромам, тем ближе будет мир. Настоящий мир. Мир обладает достаточной силой, чтобы принудить Россию к миру. И в частности, в защите Харьковской области от российского наступления мы доказали, что решительность партнеров действительно помогает. Удары по российскому приграничью помогли защитить жизнь. Так же помогут и дальнейшие решения – смелые решения, которые должны быть, в которых мы нуждаемся и о которых говорим с нашими партнерами. В ближайшие недели продолжим коммуникацию, чтобы получить необходимые решения.

Сегодня, по итогам этого дня, этих недель я хочу поблагодарить всех наших людей, которые неизменно после любого российского удара прибывают на место, ведут спасательные работы, разбирают завалы, оказывают помощь раненым. Благодарю весь коллектив ГСЧС Украины, всех работников коммунальных служб, которые помогают. Полицейским, медицинским работникам – тем, кто всегда на месте и всегда с людьми. Благодарю каждого, кто привлекается к спасению. Особо отмечу ребят из Днепровщины – Игорь Сорокин, Андрей Коряка, Иван Подоляк – из военизированного горно-спасательного отряда. Также спасатели Роман Курмаев, Михаил Ишичкин, Игорь Гетало, Виталий Тимофеев, Иван Свинобой, Олег Токарев, Евгений Шаповал. Благодарю вас и всех ваших коллег в области! И также Донетчина, которую Россия хочет превратить в руины. Отмечу сегодня спасателей, которые работают в Донецкой области и буквально ежедневно спасают жизнь: Игорь Коржов, Андрей Ленфира, Александр Качан, Антон Павлюченко, Дмитрий Руденко, Андрей Долженко, Павел Захаров. Благодарю вас, ребята, всех, кто с вами работает, всех, кто вам помогает!

И еще одно, очень важное. На этих неделях – после первого Саммита мира – мы ни дня не прекращали коммуникацию с партнерами о поддержке нашего коммюнике Саммита. И уже есть плюс десять подписей после Саммита под коммюнике – от разных субъектов, из разных частей света. Мир должен быть шире представлен в работе ради мира. И я благодарю нашу команду за активность. И также уже есть больше деталей относительно работы в группах – по пунктам Формулы – над конкретными вопросами безопасности. У мира нет альтернативы, и как бы Россия ни пыталась расширить войну, мы сделаем все, чтобы мир Украине вернуть. Справедливый мир.

Спасибо всем, кто помогает! Спасибо каждому и каждому, кто защищает наше государство и людей! Слава всем, кто сражается ради Украины!