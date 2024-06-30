Сьогодні в Харкові – ще одне влучання російської керованої авіабомби. Був уражений поштовий термінал – звичайний цивільний об’єкт. Станом на зараз відомо про десятьох поранених. Усім надається необхідна допомога. Одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття всім рідним. І ці їхні бомби – одна з ключових основ путінської здатності воювати. Чим швидше світ допоможе нам розібратись із російською бойовою авіацією, що запускає ці бомби, чим швидше ми зможемо завдати ударів – цілком справедливих, до речі – по російській військовій інфраструктурі, по російських військових аеродромах, тим ближче буде мир. Справжній мир. Світ має достатню силу, щоб примусити Росію до миру. І зокрема в захисті Харківської області від російського наступу ми довели, що рішучість партнерів дійсно допомагає. Удари по російському прикордонню допомогли захистити життя. Так само допоможуть і подальші рішення – сміливі рішення, які повинні бути, яких ми потребуємо і про які говоримо з нашими партнерами. Найближчими тижнями продовжимо комунікацію, щоб отримати необхідні рішення.

Сьогодні, за підсумками цього дня, цих тижнів я хочу подякувати всім нашим людям, які незмінно після будь-якого російського удару прибувають на місце, ведуть рятувальні роботи, розбирають завали, надають допомогу пораненим. Дякую всьому колективу ДСНС України, усім працівникам комунальних служб, які допомагають. Поліцейським, медичним працівникам – тим, хто завжди на місці й завжди з людьми. Дякую кожному, хто залучається до порятунку. Особливо відзначу хлопців з Дніпровщини – Ігор Сорокін, Андрій Коряка, Іван Подоляк – із воєнізованого гірничо-рятувального загону. Також рятувальники Роман Курмаєв, Михайло Ішичкін, Ігор Гетало, Віталій Тимофеєв, Іван Свинобой, Олег Токарєв, Євгеній Шаповал. Дякую вам і всім вашим колегам в області! І також Донеччина, яку Росія хоче перетворити всю на руїни. Відзначу сьогодні рятувальників, які працюють на Донеччині й буквально щодня рятують життя: Ігор Коржов, Андрій Ленфіра, Олександр Качан, Антон Павлюченко, Дмитро Руденко, Андрій Долженко, Павло Захаров. Дякую вам, хлопці, всім, хто з вами працює, усім, хто вам допомагає!

І ще одне, дуже важливе. Цими тижнями – після першого Саміту миру – ми жодного дня не припиняли комунікацію з партнерами про підтримку нашого комюніке Саміту. І вже є плюс десять підписів після Саміту під комюніке – від різних суб’єктів, з різних частин світу. Світ має бути якнайширше представлений у роботі заради миру. І я дякую нашій команді за активність. І також уже є більше деталей і щодо роботи в групах – за пунктами Формули – над конкретними безпековими питаннями. Мир не має альтернативи, і як би Росія не намагалась розширити війну, ми зробимо все, щоб мир Україні повернути. Справедливий мир.

Дякую всім, хто допомагає! Дякую кожному й кожній, хто захищає нашу державу й людей! Слава всім, хто б’ється заради України!