Президент Зеленський в інтерв'ю колумністці The Philadelphia Inquirer розповів, звідки береться цифра людей, яку необхідно мобілізувати.

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Хто визначає запит на мобілізацію

Глава держави уточнив, що запит на кількість мобілізованих сформувало керівництво ЗСУ, яке виходить з огляду ситуації на фронті.

Воно ( військове керівництво – 24 Канал) сформулювало цифри, я їх бачив, і сьогодні вони йдуть за цим планом,

– сказав президент.

Він також прокоментував лотерею, яку використовували в США для мобілізації на чимало війн, зокрема на війну у В'єтнамі. Так, у 1969 році у такий спосіб призивали військовозобов'язаних американців, народжених 14-го вересня.

Визначення черг у мобілізації шляхом лотереї Зеленський вважає неправильним для України. Коли у США відбувалися ці лотереї, тоді не йшлася мова про збереження країни. Війна відбувалася не на їх території. У випадку з Україною війна – це екзистенційний виклик, це інші речі. Україна бореться за своє виживання.

Також глава держави в цьому інтерв'ю розповів, як Україна може перемогти Росію, зокрема нівелювати її перевагу у кількості людей. За словами президента, переможе той, хто більш технологічний. Саме тому Захід повинен посилювати санкції проти країни-агресорки, і натомість, вкладати кошти у внутрішнє виробництво ракет і дронів в Україні.