Володимир Зеленський прокоментував успішне використання далекобійних безпілотників для ударів по території Росії. Він відповів, чи можна за допомогою дронів усунути дефіцит ракет.

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Не можна порівнювати дрони і ракети

За словами Зеленського, є різні задачі щодо застосування та ураження. Водночас він зауважив, що Україні вдалося збільшили виробництво і далекобійність дронів. Зокрема, є сьогодні дрони з дальністю 1200 і понад 1300 кілометрів, але це все ще дрони і їхня потужність менша, ніж у ракети.

У росіян також є "Шахеди" і ми навчились їх збивати і більшість з них ми збиваємо і не витрачаємо вже сьогодні ракети проти дронів. Ми витрачаємо мобілізаційні вогневі групи. Іноді використовуємо деякі ракети. Ми навчились, як з цим боротись. Так само й росіяни,

– зауважив президент.

Зеленський також наголосив, що неможливо потужність та швидкість удару дрона порівняти з потужністю удару ракети.

Всі повинні включитись

Президент України також розповів, що ми у будь-якому випадку розвиваємо нашу ракетну індустрію. Він висловив впевненість, що у нас буде в цьому напрямку розвиток і успіх, але війна триває сьогодні. Крім цього, Росія зі своїми потужностями та грошима використовує дрони не свого виробництва, а іранські "Шахеди".

І всі партнери знають, де виробляються ці "Шахеди". Чому ми не робимо з цього висновки? Чому ми даємо виробляти ці "Шахеди" та ними вбивати наших людей. Так само як і ракети,

– підкреслив український лідер.

Він додав, що у кожній ракеті, яка б'є по нашій території, вбиває наших людей і руйнує нашу інфраструктуру, є елементи від партнерів.

За словами Зеленського, потрібно, щоб всі включились та не давали Росії виробляти дрони, не давали елементи, деталі до ракет та не давали можливості цього обходити.