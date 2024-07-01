Близько 2 години ночі в місті прогриміла серія вибухів. Уже відомо про пошкодження.

Зверніть увагу Приліт по "Новій пошті": що відомо про авіаційну атаку на Харків 30 червня

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Які наслідки атаки на Дніпро 1 липня

Журналісти повідомили, що в районі, де був епіцентр вибуху, у будинках пошкоджені вікна. Також внаслідок одного з вибухів пошкоджено супермаркет, зокрема, зруйнована стеля в торговельному залі. Окрім того, зазнали пошкоджень прилеглі магазини.

Попередньо, поранених немає. Зауважимо, що станом на 6 ранку офіційних повідомлень від влади щодо наслідків російської атаки поки що не було.

Важливо Вдарили, ймовірно, ФАБ-500: кадри цинічного прильоту по терміналу "Нової Пошти" в Харкові

Росія атакувала Дніпро / Фото "Суспільного"

Зауважимо, що близько 2 години ночі Повітряні сили попереджали про ракету на Дніпро. Уже через кілька хвилин написали про ще декілька. Голова ОВА закликав до відбою перебувати в укриттях.