Про перший вибух у місті жителі повідомили о 2:00. 24 Канал закликає перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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У Дніпрі пролунали вибухи
Раніше Повітряні сили попереджали про ракетну небезбеку для східних областей. Повітряна тривога в області була оголошена о 01:58 і вже за кілька хвилин пролунав перший вибух.
Після першого вибуху Повітряні сили повідомили, що у напрямку міста рухаються ще ракети.
Ракета на Дніпро!
– йдеться у повідомленні.
Вибухи підтвердив і очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Дніпро! До відбою лишайтеся у безпечних місцях. Загроза триває,
– написав він.