Про наслідки ракетної атаки на Київщину розповів начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
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На Київщині 30 червня пролунали вибухи
За даними КОВА, влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури немає.
Зафіксовані падіння уламків на території одного з районів області. Є інформація про постраждалих та пошкодження будівель,
– повідомив Руслан Кравченко.
Він додав, що на місця падінь уламків виїхали всі оперативні служби та "швидкі". Подальша інформація наразі уточнюється.
Очільник ОВА також звернувся до жителів Київщини і закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та перебувати в укриттях.