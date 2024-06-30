Про наслідки ракетної атаки на Київщину розповів начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

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На Київщині 30 червня пролунали вибухи

За даними КОВА, влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури немає.

Зафіксовані падіння уламків на території одного з районів області. Є інформація про постраждалих та пошкодження будівель,

– повідомив Руслан Кравченко.

Він додав, що на місця падінь уламків виїхали всі оперативні служби та "швидкі". Подальша інформація наразі уточнюється.

Очільник ОВА також звернувся до жителів Київщини і закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

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