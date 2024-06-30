О последствиях ракетной атаки на Киевщину рассказал начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

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На Киевщине 30 июня прогремели взрывы

По данным КОВА, попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет.

Зафиксировано падение обломков на территории одного из районов области. Есть информация о пострадавших и повреждениях зданий,

– сообщил Руслан Кравченко.

Он добавил, что на места падений обломков выехали все оперативные службы и "скорые". Дальнейшая информация пока уточняется.

Глава ОВА также обратился к жителям Киевской области и призвал не игнорировать сигнал воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

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