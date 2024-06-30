Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Воздушная тревога 30 июня
Воздушные силы ВСУ сообщили об опасности в 20.29.
Внимание! Вероятно крылатая ракета с юга!
– говорится в сообщении.
Уже через несколько минут в Воздушных силах предупредили о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога. По состоянию на 20:42 сигнал воздушной тревоги раздался на Востоке и Юге Украины.
Оккупанты не прекращают обстреливать Украину
- Перед этим взрывы раздавались в Киевской области. В КМВА сообщили, что в результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Оболонском районе Киева. По предварительным данным, есть повреждения многоэтажного жилого дома.
- Также днем 30 июня оккупанты в очередной раз нанесли авиаудар по Харькову. Вражеский снаряд попал почти в центр города. В результате атаки поврежден терминал "Новой почты" и автопарк.
- Известно, что в результате обстрела погиб один 40-летний мужчина, еще 10 человек – получили ранения. Среди пострадавших есть также 8-месячный ребенок. Кроме того, продолжаются поиски еще 7 человек, находившихся на месте, где попала российская авиабомба.