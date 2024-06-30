Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Повітряна тривога 30 червня

Повітряні сили ЗСУ повідомили про небезпеку о 20:29.

Увага! Імовірно крилата ракета з півдня!

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Вже за кілька хвилин у Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку в областях де оголошено повітряну тривогу. Станом на 20:42, сигнал повітряної тривоги пролунав на Сході та Півдні України.

Окупанти не припиняють обстрілювати Україну