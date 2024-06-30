Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Повітряна тривога 30 червня
Повітряні сили ЗСУ повідомили про небезпеку о 20:29.
Увага! Імовірно крилата ракета з півдня!
– йдеться у повідомленні.
Вже за кілька хвилин у Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку в областях де оголошено повітряну тривогу. Станом на 20:42, сигнал повітряної тривоги пролунав на Сході та Півдні України.
Окупанти не припиняють обстрілювати Україну
- Перед цим вибухи лунали на Київщині. У КМВА повідомили, що внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. За попередніми даними, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку.
- Також вдень 30 червня окупанти вкотре завдали авіаудару по Харкову. Ворожий снаряд влучив майже в центр міста. Внаслідок атаки пошкоджено термінал "Нової пошти" й автопарк.
- Наразі відомо, що внаслідок обстрілу загинув один 40-річний чоловік, ще 10 осіб – отримали поранення. Серед постраждалих є також 8-місячна дитина. Окрім того, тривають пошуки ще 7 осіб, які були на місці, де влучила російська авіабомба.