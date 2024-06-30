Відомо, що внаслідок атаки спалахнула пожежа в багатоповерхівці. Всі подробиці Кличко пообіцяв повідомити згодом.

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Після атаки у Києві горить багатоповерхівка

У КМВА повідомили, що внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. За попередніми даними, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку.

Згодом Віталій Кличко уточнив, що в Оболонському районі столиці уламки впали на житловий будинок.

Загоряння на 8 та 9 поверхах. Всі екстрені служби на місці,

– додав Кличко.