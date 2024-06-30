Про це попередили Повітряні сили. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та пройти в укриття.

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Окупанти могли запустити ракету

19:31, 30 червня

Повітряні сили закликали мешканців Вишгорода негайно пройти в укриття.

19:28, 30 червня

Ракети прямують в напрямку Києва через Бровари. Закликаємо українців негайно пройти в укриття.

19:25, 30 червня

Повітряні сили підтвердили, що ворог запустив ракети.

Ракети на південний схід від Чернігова продовжують курс на Київ,
– попередили в ПС.

19:20, 30 червня

Повітряні сили попередили про ймовірний пуск ракети

Повітряні сили повідомили, що, ймовірно, окупанти запустили крилату ракету з Півночі.

19:20, 30 червня

Наразі повітряна тривога оголошена у:

  • Київській,
  • Чернігівській,
  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Харківській,
  • Донецькій областях.


Карта повітряної тривоги 30 червня

19:17, 30 червня

У Києві оголосили повітряну тривогу

У Києві оголосили повітряну тривогу. Згодом вона поширилася й на інші області.