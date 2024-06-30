Про це попередили Повітряні сили. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та пройти в укриття.

Дивіться також Фахівці надали Раді безпеки ООН незаперечні докази використання Росією ракет із КНДР, – AP

Окупанти могли запустити ракету

19:31, 30 червня Повітряні сили закликали мешканців Вишгорода негайно пройти в укриття.

19:28, 30 червня Ракети прямують в напрямку Києва через Бровари. Закликаємо українців негайно пройти в укриття.

19:25, 30 червня Повітряні сили підтвердили, що ворог запустив ракети. Ракети на південний схід від Чернігова продовжують курс на Київ,

– попередили в ПС.

19:20, 30 червня Повітряні сили попередили про ймовірний пуск ракети Повітряні сили повідомили, що, ймовірно, окупанти запустили крилату ракету з Півночі.

19:20, 30 червня Наразі повітряна тривога оголошена у: Київській,

Чернігівській,

Сумській,

Полтавській,

Харківській,

Донецькій областях.

Карта повітряної тривоги 30 червня