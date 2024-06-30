Про це попередили Повітряні сили. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та пройти в укриття.
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Окупанти могли запустити ракету
Повітряні сили закликали мешканців Вишгорода негайно пройти в укриття.
Ракети прямують в напрямку Києва через Бровари. Закликаємо українців негайно пройти в укриття.
Повітряні сили підтвердили, що ворог запустив ракети.
Ракети на південний схід від Чернігова продовжують курс на Київ,
– попередили в ПС.
Повітряні сили попередили про ймовірний пуск ракети
Повітряні сили повідомили, що, ймовірно, окупанти запустили крилату ракету з Півночі.
Наразі повітряна тривога оголошена у:
- Київській,
- Чернігівській,
- Сумській,
- Полтавській,
- Харківській,
- Донецькій областях.
Карта повітряної тривоги 30 червня
У Києві оголосили повітряну тривогу
У Києві оголосили повітряну тривогу. Згодом вона поширилася й на інші області.