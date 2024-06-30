Об этом предупредили Воздушные силы.

19:33, 30 июня

В Киеве слышали взрывы.

19:31, 30 июня

Воздушные силы призвали жителей Вышгорода немедленно пройти в укрытие.

19:28, 30 июня

Ракеты направляются в направлении Киева через Бровары. Призываем украинцев немедленно пройти в укрытие.

19:25, 30 июня

Воздушные силы подтвердили, что враг запустил ракеты.

Ракеты на юго-восток от Чернигова продолжают курс на Киев,
– предупредили в ПС.

19:20, 30 июня

Воздушные силы предупредили о вероятном пуске ракеты

Воздушные силы сообщили, что, вероятно, оккупанты запустили крылатую ракету с Севера.

19:20, 30 июня

Сейчас воздушная тревога объявлена в:

  • Киевской,
  • Черниговской,
  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Харьковской,
  • Донецкой областях.


Карта воздушной тревоги 30 июня

19:17, 30 июня

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу. Позже она распространилась и на другие области.