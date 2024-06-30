Об этом предупредили Воздушные силы.
19:33, 30 июня
В Киеве слышали взрывы.
19:31, 30 июня
Воздушные силы призвали жителей Вышгорода немедленно пройти в укрытие.
19:28, 30 июня
Ракеты направляются в направлении Киева через Бровары. Призываем украинцев немедленно пройти в укрытие.
19:25, 30 июня
Воздушные силы подтвердили, что враг запустил ракеты.
Ракеты на юго-восток от Чернигова продолжают курс на Киев,
– предупредили в ПС.
19:20, 30 июня
Воздушные силы предупредили о вероятном пуске ракеты
Воздушные силы сообщили, что, вероятно, оккупанты запустили крылатую ракету с Севера.
19:20, 30 июня
Сейчас воздушная тревога объявлена в:
- Киевской,
- Черниговской,
- Сумской,
- Полтавской,
- Харьковской,
- Донецкой областях.
Карта воздушной тревоги 30 июня
19:17, 30 июня
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу. Позже она распространилась и на другие области.