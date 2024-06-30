Вдень 30 червня у Харкові прогриміли вибухи. Пізніше стало відомо, що внаслідок удару загорілось відділення пошти.

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У Харкові пожежа

Росія вкотре поцілила по Харкову керованої авіаційною бомбою Повітряні сили сповіщали про небезпеку. Згодом з'явились повідомлення про вибухи.

Мер міста Ігор Терехов написав, що спалахнуло відділення пошти. Відомо про загиблого. Також є 5 поранених, серед них – 8-місячна дитина. Кількість постраждалих може зрости

Також спалахнули 7 вантажних автомобілів. На місці працюють рятувальники.

Росія постійно б'є по Харкову та області. Крім цього, у травні ворожа армія спробувала повторити наступ у цьому регіоні.