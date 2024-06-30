Известно, что в результате атаки вспыхнул пожар в многоэтажке. Все подробности Кличко пообещал сообщить позже.

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После атаки в Киеве горит многоэтажка

В КГВА сообщили, что в результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Оболонском районе Киева. По предварительным данным, есть повреждения многоэтажного жилого дома.

Впоследствии Виталий Кличко уточнил, что в Оболонском районе столицы обломки упали на жилой дом.

Возгорание на 8 и 9 этажах. Все экстренные службы на месте,

– добавил Кличко.