У компанії прокоментували чергову російську атаку й наголосили, що співробітники відділення не постраждали. Однак серед поранених – водії та цивільні особи.

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"Нова пошта" прокоментували атаку

На офіційній сторінці "Нова пошта" повідомила, що російська керована авіабомба влучила у територію біля сортувального термінала. Під час повітряної тривоги працівники буди у бомбосховищі й не постраждали.

Однак поранення отримали водії вантажівок та цивільні особи. Наразі відомо про 1 загиблого. Раніше у мережі повідомляли, що жертвою став 40-річний чоловік.

У компанії додали, що після ворожого удару й досі горять 7 вантажних автомобілів. Сам термінал "Нової пошти" – пошкоджено.

На місці працюють підрозділи ДСНС. Очікуємо додаткової інформації,

– додали в "Новій пошті".

Що відомо про обстріл Харкова