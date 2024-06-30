У компанії прокоментували чергову російську атаку й наголосили, що співробітники відділення не постраждали. Однак серед поранених – водії та цивільні особи.
Важливо Тіло дуже пошматоване: жахливі деталі про загиблого та поранених у Харкові
"Нова пошта" прокоментували атаку
На офіційній сторінці "Нова пошта" повідомила, що російська керована авіабомба влучила у територію біля сортувального термінала. Під час повітряної тривоги працівники буди у бомбосховищі й не постраждали.
Однак поранення отримали водії вантажівок та цивільні особи. Наразі відомо про 1 загиблого. Раніше у мережі повідомляли, що жертвою став 40-річний чоловік.
У компанії додали, що після ворожого удару й досі горять 7 вантажних автомобілів. Сам термінал "Нової пошти" – пошкоджено.
На місці працюють підрозділи ДСНС. Очікуємо додаткової інформації,
– додали в "Новій пошті".
Що відомо про обстріл Харкова
- Близько о 16:30 в Харкові пролунали потужні вибухи. Місцева влада згодом повідомила, що російські військові завдали авіаудару майже по центру міста.
- Під ударом опинилося відділення "Нової пошти", а також автопарк. Журналісти Суспільного також повідомляли, що на місці атаки спалахнула масштабна пожежа – вогонь охопив близько 200 квадратних метрів.
- Внаслідок російського авіаудару постраждало 10 осіб, серед яких – 8-місячна дитина. Окрім того, тривають пошуки 7 осіб, які були на місці удару.