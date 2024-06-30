Чоловікові, який загинув внаслідок удару, було всього-на-всього 40 років. Про це у коментарі Суспільному розповів начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

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Що відомо про загиблого та поранених у Харкові

Тіло дуже пошматоване, тому буде використовуватися лабораторія для ідентифікації ДНК. Восьмеро поранених – переважно водії та один працівник пошти,

– розповів він.

За його словами, родина з немовлям перебувала неподалік місця влучання. Як з'ясувалося, внаслідок вибухової хвилі дитина впала на тротуар, тому отримала тілесні ушкодження.

Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив інформацію про те, що загиблий був працівником поштового відділення "Нової пошти", працював водієм.

Крім того, було влучання в автопарк. Знищено 8 автівок, десятки пошкоджених. Розбір завалів триває. На місці влучання могло перебувати 9 людей, їх шукають.

Станом на 17:56 поранення отримали загалом 9 людей. Серед них 8-місячна дитина, жінка, інші – чоловіки.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Орієнтовно о 16:25 мер міста Ігор Терехов написав, що у місті чули вибух. Відповідну інформацію підтвердив й очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Повідомлялося про влучання КАБу у майже центрі міста, у цивільне підприємство.

На терміналі "Нової пошти", як розповіли згодом, спалахнула пожежа.