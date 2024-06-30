Мужчине, который погиб в результате удара, было всего-навсего 40 лет. Об этом в комментарии Общественному рассказал начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко.
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Что известно о погибшем и раненых в Харькове
Тело очень разорвано, поэтому будет использоваться лаборатория для идентификации ДНК. Восемь раненых – преимущественно водители и один работник почты,
– рассказал он.
По его словам, семья с младенцем находилась недалеко от места попадания. Как выяснилось, в результате взрывной волны ребенок упал на тротуар, поэтому получил телесные повреждения.
В то же время глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил информацию о том, что погибший был работником почтового отделения "Новой почты", работал водителем.
Кроме того, было попадание в автопарк. Уничтожено 8 автомобилей, десятки поврежденных. Разбор завалов продолжается. На месте попадания могло находиться 9 человек, их ищут.
По состоянию на 17:56 ранения получили всего 9 человек. Среди них 8-месячный ребенок, женщина, другие – мужчины.
Ориентировочно в 16:25 мэр города Игорь Терехов написал, что в городе слышали взрыв. Соответствующую информацию подтвердил и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Сообщалось о попадании КАБа почти в центре города, в гражданское предприятие.
На терминале "Новой почты", как рассказали впоследствии, вспыхнул пожар.