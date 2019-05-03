Не считаю, что Портнов апологет режима, – Коломойский о заместителе АП Януковича

Украинский олигарх Игорь Коломойский убежден, что Андрей Портнов, который работал в Администрации президента-беглеца Виктора Януковича, не является апологетом его режима и находится в изгнании несправедливо.

Об этом он заявил во время интервью журналистам программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

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Кроме этого, Коломойский назвал власть Януковича "клептократично-преступным режимом". Однако подчеркнул, что не видит ничего постыдного в возвращении некоторых беглецов из команды Януковича. Это касается, в частности, Андрея Портнова.

Что известно об Андрее Портнове?Это юрист, который работал на команду бывшего президента Виктора Януковича. Он отвечал у экс-президента за судебную вертикаль и переписывание Уголовно-процессуального кодекса.



Именно Портнов был разработчиком так называемых "диктаторских законов" от 16 января 2014 года, которые ограничивали конституционные права граждан Украины и были направлены против Евромайдана.



После Революции достоинства он уехал в Россию, впоследствии переехал в Австрию и не осуществлял ни одного визита в Украину с 2014 года. Портнов также находился под санкциями ЕС, но был изъят из санкционного списка, когда выиграл по судебному делу "Портнов против Совета ЕС".

Коломойский подчеркнул, что нужно различать апологетов режима и обычных военнопленных.

Не считаю, что Портнов вообще апологет режима. Он выполнял свою работу. С точки зрения закона, а не политической ответственности, он вообще ничего не совершил,

– уверен олигарх.

"Его пять лет гоняли за то, что он украл 800 гривен собственной зарплаты (в 2015 году ГПУ объявила о подозрении Портнову в том, что он "незаконно завладел" своей преподавательской зарплатой – ред. 24 канал). Ну, это смешно или нет? То есть у человека ничего не нашли. Он был на работе и не обогащался. Так, он служил режиму", – заверил Коломойский.



Виктор Янукович и Андрей Портнов

Отметим, что Портнов – давний соратник Игоря Коломойского. Во время записи интервью с олигархом в израильской Герцлии он также находился в этом городе.

Мы 20 лет общаемся. Вот, когда он стал депутатом в 2005 году, я этому поспособствовал. Он и Олейник (Святослав – ред. 24 канала). Я их рекомендовал в штаб. Они же БЮТ. Бродскому порекомендовал,

– рассказал Коломойский.

И добавил, что Портнов не помогал ему со свежими решениями судов по "Приватбанку", а также что Портнов не имеет отношения к команде Зеленского "как черт от ладана".

Как разворачиваются события относительно "Приватбанка"?• Окружной админсуд Киева 18 апреля отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску Коломойского. Суд решил, что процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы законодательства.

• 19 апреля выяснилось, что суд также отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 года относительно определения списка связанных с банком физических и юридических лиц.

• 20 апреля Печерский суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка" на сумму 9,2 миллиарда гривен, полученных до его национализации.

• 26 апреля стало известно, что Коломойский подал еще 5 исков. Его цель – отменить свою задолженность по кредитам Нацбанка.

Смотрите полное интервью с Игорем Коломойским в программе "Наши деньги":