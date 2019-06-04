11:39
4 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рогозин причастен к взрывам в Дзержинске. Кремль лечится клещами
      Вєсті Кремля
      21:10, 3 июня
      Вести.UA: Луценко не уходит и не прощается. Американец Яценюк
      Вєсті.UA
      20:19, 3 июня
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Саакашвили показал свой элитный особняк под Киевом: захватывающие фото

      261 Читати новину українською
      Дом Михаила Саакашвили
      Дом Михаила Саакашвили / Скриншот из видео ТСН

      Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после возвращения в Украину сейчас живет в роскошном доме под Киевом, который принадлежит его матери.

      Саакашвили в интервью ТСН объяснил, что дом начали строили 2,5 года назад его родственники. Однако строительство до сих пор незавершенное готово лишь 120 квадратных метров.

      Саакашвили про Зеленского, Коломойского и выборы в Раду – читайте в эксклюзивном интервью на 24 канале

      Участок площадью 550 квадратных метров стоимостью 25-30 тысяч долларов размещен в элитном поселке Лесники под Киевом.

      будинок саакашвілі
      Недостроенный дом Саакашвили

      будинок
      Участок приобрела мать Саакашвили

      Состоит одноэтажный дом с большой комнаты, двух маленьких спален и ванной комнаты. По словам Саакашвили, у него нет потребности в большом количестве этажей, ведь все необходимое есть на одном.

      будинок саакашвілі
      Гостиная политика

      Комнаты в доме выполнены в светлых и пастельных тонах, но особенностью являются яркие акценты, к примеру, ковер и кресло.

      будинок саакашвілі
      Стол интересной формы в гостиной

      будинок сакашвілі
      Яркое кресло дополняет минималистичный дизайн дома

      В гостиной установлены большие панорамные окна, которые делают помещение более светлым.

      будинок саакашвілі
      В гостиной установлены панорамные окна

      Политик объяснил, это имение – это лучшее, что он построил за 25 лет в политике.

      Возвращение Михаила Саакашвили: смотрите видео

       

      blog_ava
      Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
      сегодня
      4445
      Теги: Новости политики Елитная недвижемость Новости недвижимости Украины Новости Грузии Михаил Саакашвили Новости недвижимости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Інвестиційний схематоз на титановому заводі: Фірташ безкарно грабує Україну навіть у вигнанні
      сегодня , 11:30 Інвестиційний схематоз на титановому заводі: Фірташ безкарно грабує Україну навіть у вигнанні
      Тетяна Мартинюк 18
      Ми не забудемо: кого втратила Україна на Донбасі у травні
      сегодня , 10:00 Ми не забудемо: кого втратила Україна на Донбасі у травні
      Повернись живим 556
      Как выбрать холодильник для дома: советы на что надо обратить внимание
      3 июня , 11:00 Как выбрать холодильник для дома: советы на что надо обратить внимание
      300
      Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
      сегодня , 10:00 Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
      Наталя Боднар 4444
      Як у Європі: переробка сміття в Україні набирає обертів
      сегодня , 08:40 Як у Європі: переробка сміття в Україні набирає обертів
      Олена Скачко 1461
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук