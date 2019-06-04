Саакашвили показал свой элитный особняк под Киевом: захватывающие фото

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после возвращения в Украину сейчас живет в роскошном доме под Киевом, который принадлежит его матери.

Саакашвили в интервью ТСН объяснил, что дом начали строили 2,5 года назад его родственники. Однако строительство до сих пор незавершенное – готово лишь 120 квадратных метров.

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Участок площадью 550 квадратных метров стоимостью 25-30 тысяч долларов размещен в элитном поселке Лесники под Киевом.



Недостроенный дом Саакашвили



Участок приобрела мать Саакашвили

Состоит одноэтажный дом с большой комнаты, двух маленьких спален и ванной комнаты. По словам Саакашвили, у него нет потребности в большом количестве этажей, ведь все необходимое есть на одном.



Гостиная политика

Комнаты в доме выполнены в светлых и пастельных тонах, но особенностью являются яркие акценты, к примеру, ковер и кресло.



Стол интересной формы в гостиной



Яркое кресло дополняет минималистичный дизайн дома

В гостиной установлены большие панорамные окна, которые делают помещение более светлым.



В гостиной установлены панорамные окна

Политик объяснил, это имение – это лучшее, что он построил за 25 лет в политике.

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