За день до оголошення про відставку Клімкін купив квартиру за 3 мільйони
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін придбав простору квартиру у Києві за понад 3 мільйони гривень.
Інформація про зміни в декларації про доходи глави МЗС України з'явилось на сайті НАЗК.
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У повідомленні йдеться, що власником квартири площею 108,3 метрів квадратних Павло Клімкін став 16 травня 2019. Наступного дня він оголосив, що написав заяву про відставку з посади глави МЗС України.
Нерухомість міністр придбав у певного Олексія Булгакова і обійшлась вона йому у 3 028 916 гривень.
Разом з квартирою урядовець купив і машиномісце площею майже 18 квадратів за понад 130 тися гривень.
Клімкін придбав квартиру і паркомісце у Києві за понад 3 млн грн
Раніше в електронній декларації за 2018-й рік вказував три квартири у Києві, але усі вони були зареєстровані на його дружину Марину Михайленко чи її родичів.
На дружину Клімкіна також зареєстровані земельні ділянки та дачний будинок площею 187 квадратів в елітному селищі Козин під Києвом.
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17 травня ще до інавгурації президента Володимира Зеленського Павло Клімкін написав заяву про відставку з посади міністра закордонниз справ і заявив, що має намір брати участь у дострокових парламентських виборах, які заплановані на 21 липня 2019.
Відставку Клімкіна ще не підтримала Верховна Рада. Під час засідання 30 травня у Раді не назбиралось достатньої кількості голосів за відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.