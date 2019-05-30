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      За день до оголошення про відставку Клімкін купив квартиру за 3 мільйони

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      Павло Клімкін купив квартиру за 3 мільйони гривень
      Павло Клімкін купив квартиру за 3 мільйони гривень / 24 канал

      Міністр закордонних справ України Павло Клімкін придбав простору квартиру у Києві за понад 3 мільйони гривень.

      Інформація про зміни в декларації про доходи глави МЗС України з'явилось на сайті НАЗК.

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      У повідомленні йдеться, що власником квартири площею 108,3 метрів квадратних Павло Клімкін став 16 травня 2019. Наступного дня він оголосив, що написав заяву про відставку з посади глави МЗС України.

      Нерухомість міністр придбав у певного Олексія Булгакова і обійшлась вона йому у 3 028 916 гривень.

      Разом з квартирою урядовець купив і машиномісце площею майже 18 квадратів за понад 130 тися гривень.

      Клімкін квартира Київ нерухомість
      Клімкін придбав квартиру і паркомісце у Києві за понад 3 млн грн

      Раніше в електронній декларації за 2018-й рік вказував три квартири у Києві, але усі вони були зареєстровані на його дружину Марину Михайленко чи її родичів.

      На дружину Клімкіна також зареєстровані земельні ділянки та дачний будинок площею 187 квадратів в елітному селищі Козин під Києвом.

      Читайте також: Клімкін йде з посади очільника МЗС: основні досягнення та критика міністра

      17 травня ще до інавгурації президента Володимира Зеленського Павло Клімкін написав заяву про відставку з посади міністра закордонниз справ і заявив, що має намір брати участь у дострокових парламентських виборах, які заплановані на 21 липня 2019.

      Відставку Клімкіна ще не підтримала Верховна Рада. Під час засідання 30 травня у Раді не назбиралось достатньої кількості голосів за відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

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      Теги: Новини політики Новини нерухомості Новини нерухомості України Павло Клімкін Купівля нерухомості Елітна нерухомість
      Джерело: 24 канал
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