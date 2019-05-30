За день до оголошення про відставку Клімкін купив квартиру за 3 мільйони

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін придбав простору квартиру у Києві за понад 3 мільйони гривень.

Інформація про зміни в декларації про доходи глави МЗС України з'явилось на сайті НАЗК.

Читайте також: Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє Президент України

У повідомленні йдеться, що власником квартири площею 108,3 метрів квадратних Павло Клімкін став 16 травня 2019. Наступного дня він оголосив, що написав заяву про відставку з посади глави МЗС України.

Нерухомість міністр придбав у певного Олексія Булгакова і обійшлась вона йому у 3 028 916 гривень.

Разом з квартирою урядовець купив і машиномісце площею майже 18 квадратів за понад 130 тися гривень.



Клімкін придбав квартиру і паркомісце у Києві за понад 3 млн грн

Раніше в електронній декларації за 2018-й рік вказував три квартири у Києві, але усі вони були зареєстровані на його дружину Марину Михайленко чи її родичів.

На дружину Клімкіна також зареєстровані земельні ділянки та дачний будинок площею 187 квадратів в елітному селищі Козин під Києвом.

Читайте також: Клімкін йде з посади очільника МЗС: основні досягнення та критика міністра

17 травня ще до інавгурації президента Володимира Зеленського Павло Клімкін написав заяву про відставку з посади міністра закордонниз справ і заявив, що має намір брати участь у дострокових парламентських виборах, які заплановані на 21 липня 2019.

Відставку Клімкіна ще не підтримала Верховна Рада. Під час засідання 30 травня у Раді не назбиралось достатньої кількості голосів за відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.