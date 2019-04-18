Як зараз виглядають маєтки Порошенка і Гладковського в Іспанії: фото, відео

Представники "Національного корпусу" пікетували біля вілл на березі Середземного моря в Іспанії, які за даними журналістських розслідувань належать чинному президентові Петрові Порошенку та одному з головних фігурантів корупційного скандалу в "Укроборонпромі" Олегу Гладковському.

Активісти влаштували акцію протесту біля маєтку в містечку Аталая-Ісдабе в іспанській провінції Малага, яка належить президентові Порошенку.

В свою щорічну декларацію про доходи Порошенко цієї нерухомості не вносить, бо вілла оформлена на його іспанську фірму.

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Представники "Нацкорпусу" показали, як зараз виглядає іспанський будинок Порошенка, залишили йому повідомлення на огорожі та напис "Мародер" на асфальті.

До маєтку екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського активістам безперешкодно потрапити не вдалось.

Особняк розташований на території приватного комплексу Ла Загалетта, приблизно за 20 хвилин їзди від вілли Порошенка.

Дивіться відео, як представники "Нацкорпусу" пікетували біля маєтків Порошенка і Гладковського в Іспанії:

Лідер "Нацкорпусу", нардеп Андрій Білецький у своєму Facebook розмістив фото послань, які активісти залишили на огорожах іспанських маєтків українських високопосадовців.

Що відомо про вілли Порошенка та Гладковського в Іспанії?

У листопаді 2016 року програма журналістських розслідувань "Схеми" оприлюднила розслідування, у якому йдеться, що Президент України Петро Порошенко має віллу на півдні Іспанії. Але у свою декларацію він її не вносить, оскільки нерухомість зареєстрована на іспанську компанію Feruvita SL.

За даними розслідування, вілла Порошенка розташувалась на самому березі Середземного моря в містечку Аталая-Ісдабе. Двоповерховий маєток має площею 1254 метрів квадратних був зведений у 1993 році. Біля нього є басейн та земельна ділянка площею 26 соток.

Вілла, зареєстрована на фірму Порошенка в Іспанії: дивіться фото

Родина одного з головних фігурантів корупційного скандалу в "Укроборонпромі" екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського також володіє компаніями, що мають елітну нерухомість на півдні Іспанії.

На фірму його дружини Toulousse Investments SL оформлена вілла площею 1729 квадратних метри у приватному районі Ла Загалета. Навколо 3-поверхового маєтку майже гектар земельної ділянки.



Вілла Гладковських за 20 хвилин автомобілем від іспанського маєтку Порошенка

Що відомо про вілли Порошенка і Гладковського в Іспанії: дивіться відео розслідування:

Раніше Нерухомість 24 писала, що відомо про нерухомість Гладковських в Україні.