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      Как сейчас выглядят имения Порошенко и Гладковского в Испании: фото, видео

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      Имения Порошенко и Гладковского пикетировали в Испании
      Имения Порошенко и Гладковского пикетировали в Испании / Коллаж Радио Свобода

      Представители "Национального корпуса" пикетировали возле вилл на берегу Средиземного моря в Испании, которые по данным журналистских расследований принадлежат действующему президенту Петру Порошенко и одному из главных фигурантов коррупционного скандала в "Укроборонпроме" Олегу Гладковскому.

      Активисты устроили акцию протеста возле имения президента Порошенко в городке Аталая-Исдабе в испанской провинции Малага.

      В свою ежегодную декларацию о доходах Порошенко эту недвижимость не вносит, потому что вилла оформлена на его испанскую фирму.

      Смотрите также: Белый дом по-украински: какой недвижимостью владеет Петр Порошенко

      Представители "Нацкорпусу" показали, как сейчас выглядит испанский дом Порошенко, оставили ему сообщение на заборе и надпись "Мародер" на асфальте.

      К имению экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского активистам беспрепятственно попасть не удалось.

      Особняк расположен на территории частного комплекса Ла Загалетта, примерно в 20 минутах езды от виллы Порошенко.

      Смотрите видео, как представители "Нацкорпуса" пикетировали возле имений Порошенко и Гладковского в Испании:

      Лидер "Нацкорпусу", нардеп Андрей Билецкий в своем Facebook разместил фото посланий, которые активисты оставили на заборах испанских имений украинских чиновников.

      Что известно о виллах Порошенко и Гладковского в Испании?

      В ноябре 2016 года программа журналистских расследований "Схемы" обнародовала расследование, в котором говорится, что Президент Украины Петр Порошенко имеет виллу на юге Испании. Но в свою декларацию он ее не вносит, так как недвижимость зарегистрирована на испанскую компанию Feruvita SL.

      По данным расследования, вилла Порошенко расположилась на самом берегу Средиземного моря в городке Аталая-Исдабе. Двухэтажный особняк площадью 1254 квадратных метров был возведен в 1993 году. Возле него есть бассейн и земельный участок площадью 26 соток.

      Вилла, которая зарегистрирована на фирму Порошенко в Испании: смотрите фото

      Семья одного из главных фигурантов коррупционного скандала в "Укроборонпроме" экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского тоже владеет компаниями, которые имеют элитную недвижимость на юге Испании.

      На фирму его жены Toulousse Investments SL оформлена вилла площадью 1729 квадратных метра в частном районе Ла Загалетта. Вокруг 3-этажного имения почти гектар земельного участка.

      Гладковський вілла Іспанія
      Вилла Гладковских в 20 минутах автомобилем от испанского имения Порошенко

      Что известно о виллах Порошенко и Гладковского в Испании: смотрите видео расследования:

       

      blog_ava
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      Теги: Петр Порошенко Новости недвижимости Расследования Протесты Коррупционные схемы в Укроборонпроме Национальный корпус Елитная недвижемость
      Источник: 24 канал
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