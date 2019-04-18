Как сейчас выглядят имения Порошенко и Гладковского в Испании: фото, видео

Представители "Национального корпуса" пикетировали возле вилл на берегу Средиземного моря в Испании, которые по данным журналистских расследований принадлежат действующему президенту Петру Порошенко и одному из главных фигурантов коррупционного скандала в "Укроборонпроме" Олегу Гладковскому.

Активисты устроили акцию протеста возле имения президента Порошенко в городке Аталая-Исдабе в испанской провинции Малага.

В свою ежегодную декларацию о доходах Порошенко эту недвижимость не вносит, потому что вилла оформлена на его испанскую фирму.

Смотрите также: Белый дом по-украински: какой недвижимостью владеет Петр Порошенко

Представители "Нацкорпусу" показали, как сейчас выглядит испанский дом Порошенко, оставили ему сообщение на заборе и надпись "Мародер" на асфальте.

К имению экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского активистам беспрепятственно попасть не удалось.

Особняк расположен на территории частного комплекса Ла Загалетта, примерно в 20 минутах езды от виллы Порошенко.

Смотрите видео, как представители "Нацкорпуса" пикетировали возле имений Порошенко и Гладковского в Испании:

Лидер "Нацкорпусу", нардеп Андрей Билецкий в своем Facebook разместил фото посланий, которые активисты оставили на заборах испанских имений украинских чиновников.

Что известно о виллах Порошенко и Гладковского в Испании?

В ноябре 2016 года программа журналистских расследований "Схемы" обнародовала расследование, в котором говорится, что Президент Украины Петр Порошенко имеет виллу на юге Испании. Но в свою декларацию он ее не вносит, так как недвижимость зарегистрирована на испанскую компанию Feruvita SL.

По данным расследования, вилла Порошенко расположилась на самом берегу Средиземного моря в городке Аталая-Исдабе. Двухэтажный особняк площадью 1254 квадратных метров был возведен в 1993 году. Возле него есть бассейн и земельный участок площадью 26 соток.

Вилла, которая зарегистрирована на фирму Порошенко в Испании: смотрите фото

Семья одного из главных фигурантов коррупционного скандала в "Укроборонпроме" экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского тоже владеет компаниями, которые имеют элитную недвижимость на юге Испании.

На фирму его жены Toulousse Investments SL оформлена вилла площадью 1729 квадратных метра в частном районе Ла Загалетта. Вокруг 3-этажного имения почти гектар земельного участка.



Вилла Гладковских в 20 минутах автомобилем от испанского имения Порошенко

Что известно о виллах Порошенко и Гладковского в Испании: смотрите видео расследования: