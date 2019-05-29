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      "Спробуємо завтра": комітет Ради переніс розгляд відставки Клімкіна

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      Сесійний зал Верховної Ради, ілюстративне фото
      Сесійний зал Верховної Ради, ілюстративне фото / 24 канал

      Питання відставки міністра закордонних справ України Павла Клімкіна можуть розглянути у четвер, 30 травня. Адже у середу комітет Верховної Ради із закордонних справ не зміг цього зробити.

      "Ми домовилися в комітеті, що спробуємо зібрати завтра засідання", – сказала нардеп і член комітету Світлана Заліщук "Інтерфаксу". За її словами, 29 травня на засідання комітету Ради із закордонних справ прийшло тільки 6 членів з 11. 

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      Тому ставлення про питання про відставку міністра Павла Клімкіна треба "уточнити в інших членів комітету. Можливо, є достатня кількість людей, щоб ухвалити це рішення". 

      Клімкін
      Павло Клімкін ще 17 травня оголосив, що йде у відставку 

      Заліщук додала, що деякі члени комітету взагалі вважають, що не мають повноважень це питання розглядати. Наприклад, Віктор Вовк "сказав, що наш комітет не має юрисдикції розглядати це питання. Хоча спікер Верховної Ради розписав це питання на нас".

      Клімкін йде з посади очільника МЗС: основні досягнення та критика міністра – у матеріалі 24 каналу.

      На думку ж самої нардепки, у країні в період важливих міжнародних подій повинен бути повноцінний міністр закордонних справ, а не виконувач обов'язків.

      У нас на носі саміт ЄС, ПА НАТО, перші візити президента. Незалежно від настроїв або симпатій, голосувань або політичної приналежності сьогодні це питання нашої здатності чітко продемонструвати незмінність зовнішньополітичного курсу, здатність провести саміти на високому рівні. Нам потрібен повноцінний міністр,
      – наголосила Заліщук.

      При цьому членкиня комітету зазначила, що, мовляв, "не етично тримати людину в підвішеному стані". Адже Павло Клімкін вже оголосив про свої плани балотуватися до Верхової Ради на виборах 2019 року.,

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      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Павло Клімкін Верховна Рада Кабінет Міністрів України
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