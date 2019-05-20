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      Клімкін піде у Раду самовисуванцем

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      Клімкін балотуватиметься в Раду самовисуванцем
      Клімкін балотуватиметься в Раду самовисуванцем / 24 канал

      Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вирішив піти на вибори до Верховної Ради як самовисуванець. Долучатись до жодної із теперішніх політичних сил він долучатись не планує, але до пропозицій відкритий.

      Клімкін не бачить нині партійних проектів, які б "за якістю людей і за якістю ідей були б дуже  достойними", про це він розповів у ефірі "1+1".

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      При цьому він зазначив, що ніколи не був членом "Блоку Петра Порошенка" і в майбутньому до цієї команди долучатись не має намірів.

      Тому до пропозицій та ідей відкритий. Вважаю, що потрібно бути ближче до людей, а не до списків,
      – сказав очільник МЗС.

      Клімкін додав, що "навколо рідний Київ", де він "багато чого робив". Саме тому глава ЗМС піде на вибори як "самовисуванень – і все суперово".

      Зазначимо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін  написав заяву про відставку. Відразу ж після інавгурації Володимира Зеленського він збирається подати документ на розгляд Ради та нового Президента України. Вже тоді він розповів про свої наміри стати нардепом.


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      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Павло Клімкін МЗС України Парламентські вибори 2019 Блок Петра Порошенка
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