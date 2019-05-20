Климкин пойдет в Раду самовыдвиженцем

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин решил пойти на выборы в Верховную Раду как самовыдвиженец. Присоединяться к какой либо из нынешних политических сил он не планирует, но к предложениям открыт.

Климкин не видит сейчас партийных проектов, которые "по качеству людей и по качеству идей были бы очень достойными", об этом он рассказал в эфире "1+1".

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При этом он отметил, что никогда не был членом "Блока Петра Порошенко" и в будущем к этой команде присоедняться не намерен.

Поэтому к предложениям и идеям открыт. Считаю, что нужно быть ближе к людям, а не к спискам,

– сказал глава МИД.

Климкин добавил, что "вокруг родной Киев", где он "много чего сделал". Именно поэтому глава ОМС пойдет на выборы как "самовыдвиженец – и все круто".

Отметим, министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Сразу же после инаугурации Владимира Зеленского он собирается подать документ на рассмотрение Рады и нового Президента Украины. Уже тогда он рассказал о своих намерениях стать нардепом.



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