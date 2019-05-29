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      "Попробуем завтра": комитет Рады перенес рассмотрение отставки Климкина

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      Сессионный зал Верховной Рады, иллюстративное фото
      Сессионный зал Верховной Рады, иллюстративное фото / 24 канал

      Вопрос отставки министра иностранных дел Украины Павла Климкина могут рассмотреть в четверг, 30 мая. Ведь в среду комитет Верховной Рады по иностранным делам не смог этого сделать.

      "Мы договорились в комитете, что попробуем собрать завтра заседание", – сказала нардеп и член комитета Светлана Залищук "Интерфаксу". По ее словам, 29 мая на заседание комитета Рады по иностранным делам пришло только 6 членов из 11.

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      Поэтому отношение о вопросе об отставке министра Павла Климкина надо "уточнить у других членов комитета. Возможно, есть достаточное количество людей, чтобы принять это решение".

      Клімкін
      Павел Климкин еще 17 мая объявил, что уходит в отставку

      Залищук добавила, что некоторые члены комитета и вовсе считают, что не имеют полномочий этот вопрос рассматривать. Например, Виктор Волк "сказал, что наш комитет не имеет юрисдикции рассматривать этот вопрос. Хотя спикер Верховной Рады расписал этот вопрос на нас".

      Климкин уходит с поста главы МИД: основные достижения и критика министра – в материале 24 канала.

      По мнению же самой нардепа, в стране в период важных международных событий должен быть полноценный министр иностранных дел, а не исполняющий обязанности.

      У нас на носу саммит ЕС, ПА НАТО, первые визиты президента. Независимо от настроения или симпатий, голосований или политической принадлежности сегодня это вопрос нашей способности четко продемонстрировать неизменность внешнеполитического курса, способность провести саммиты на высоком уровне. Нам нужен полноценный министр,
      – отметила Залищук.

      При этом член комитета отметила, что, мол, "не этично держать человека в подвешенном состоянии". Ведь Павел Климкин уже объявил о своих планах баллотироваться в Верховую Раду на выборах 2019 года.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Верховная Рада Павел Климкин МИД Украины
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