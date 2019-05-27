Друзья Украины, – Климкин о новом составе Европарламента

В новый состав Европейского парламента вошли множество политиков, которые являются приверженными Украине.

Такое мнение высказал глава МИД Украины Павел Климкин в своем Twitter.

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"В новом составе Европарламента наши друзья безусловно преобладают", – написал Климкин.

Он отметил, что залогом общего успеха Украины является дружба и европейские ценности.

Беру телефон і починаю поздоровляти багатьох друзів, яким вчора дали кредит довіри виборці. Принагідно й наріжу їм завдання по підтримці України У новому складі Європарламенту наші друзі безумовно переважають. Запорука нашого спільного успіху - дружба і європейські цінності — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 травня 2019 р.

К слову, в пресс-центре Европарламента уже объявили окончательные результаты Европейских выборов. Впервые потеряли большинство "Европейская народная партия" и "Прогрессивный альянс социалистов и демократов". В результате они не смогут сформировать "большую коалицию" без поддержки других сил.

За что отвечает Европарламент?Совместно с Советом Европейского Союза и Европейской комиссией парламент выполняет законодательные функции в ЕС и считается одним из самых мощных законодательных органов в мире. Также парламент разделяет контроль над бюджетом.



Наиболее видимый результат работы евродепутатов – это резолюции. Их принимают на пленарном заседании большинством голосов, поэтому они показывают политическую позицию всего Европарламента, который является единственным органом, выбранным гражданами Евросоюза напрямую. И эта позиция Европарламента стабильно гораздо жестче в своей критике действий Кремля по сравнению с официальной позицией ЕС.