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      Друзья Украины, – Климкин о новом составе Европарламента

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      Климкин рассказал о новом составе Европарламента
      Климкин рассказал о новом составе Европарламента / 24 канал

      В новый состав Европейского парламента вошли множество политиков, которые являются приверженными Украине.

      Такое мнение высказал глава МИД Украины Павел Климкин в своем Twitter.

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      "В новом составе Европарламента наши друзья безусловно преобладают", – написал Климкин.

      Он отметил, что залогом общего успеха Украины является дружба и европейские ценности.

      К слову, в пресс-центре Европарламента уже объявили окончательные результаты Европейских выборов. Впервые потеряли большинство "Европейская народная партия" и "Прогрессивный альянс социалистов и демократов". В результате они не смогут сформировать "большую коалицию" без поддержки других сил.

      За что отвечает Европарламент?Совместно с Советом Европейского Союза и Европейской комиссией парламент выполняет законодательные функции в ЕС и считается одним из самых мощных законодательных органов в мире. Также парламент разделяет контроль над бюджетом.

      Наиболее видимый результат работы евродепутатов – это резолюции. Их принимают на пленарном заседании большинством голосов, поэтому они показывают политическую позицию всего Европарламента, который является единственным органом, выбранным гражданами Евросоюза напрямую. И эта позиция Европарламента стабильно гораздо жестче в своей критике действий Кремля по сравнению с официальной позицией ЕС.

      blog_ava
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      Теги: Европа Новости Украины Евросоюз Новости политики Европарламент МИД Украины Павел Климкин
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