Стартовали выборы в Европарламент: что нужно знать и возможные последствия для Украины

23 мая стартовали девятые выборы в Европейский парламент, которые пройдут в 4 дня. Эксперты прогнозируют, что новый орган будет более раздроблен, а количество евроскептиков в нем возрастет. Рассказываем о последних прогнозах и как эти выборы повлияют на Украину.

Особенности выборов

Выборы в Европарламент, которые проводят каждые 5 лет, пройдут в 28 странах-членах ЕС с 23 по 26 мая. В новом составе парламента будет 751 депутат, которые будут представлять каждую из стран. Всего участие в выборах примут более 400 миллионов граждан стран-членов Евросоюза.

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Великобритания, которая планировала выйти из Евросоюза 29 марта, но так и не сделала этого, также участвует в выборах. Без учета этой страны количество депутатов, которые избираются, составило бы 705 человек.

Да, 23 мая евродепутатов выбирают Великобритания и Нидерланды, 24 мая – Чехия и Ирландия, 25 мая – Латвия, Мальта и Словакия. Другие страны будут голосовать в воскресенье, 26 мая. В ночь на 27 мая ожидают результаты.



Когда будут голосовать в разных странах

После того, как результаты будут обнародованы, члены нового парламента начинают формировать политические группы. Также на первом пленарном заседании евродепутаты выбирают нового президента Европейского парламента и утверждают президента Европейской Комиссии, исполнительного органа организации. От этих выборов также зависит, кто станет членами Еврокомиссии и Высоким представителем по вопросам внешней политики и безопасности.

За каждой из 28 стран-членов ЕС закреплено определенное количество депутатов в зависимости от численности населения. Больше всего евродепутатов от Германии – 96. Следующие по количеству Франция и Италия – 74 и 73 соответственно.

Что надо знать о Европарламенте и его полномочиях

Европейский парламент представляет интересы 512 млн граждан Евросоюза на европейском уровне. В частности, принимает законы для защиты граждан ЕС, одобряет бюджет объединения и представляет граждан стран Евросоюза за его пределами.

Члены Европарламента избираются страной, однако находятся в политических группах, сформированных на основе общей идентичности. По правилам, каждая группа должна насчитывать не менее 25 членов и представлять хотя бы четверть государств, входящих в Евросоюз. В действующем парламенте есть 8 групп.

Это – единственный орган Европейского союза, который избирается напрямую гражданами ЕС.

Европейцев призывают принять участие в выборах: видео

Европарламент и Украина: как взаимодействуют и что изменят выборы

Европарламент до сегодняшнего дня был органом, который выступал в поддержку позиции Украины, отметил в комментарии 24 каналу председатель правления "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко. То есть так или иначе он осуждал различные проявления российской агрессии против Украины. И потеря этого, в случае, если выборы будут неблагоприятные с точки зрения формирования большинства, которое будет более благосклонно к России, будет очень серьезным ударом по внешней политике Украины и ее международному положению.

Несмотря на то, что существует вероятность того, что неблагоприятные для нас силы несколько расширят свое представительство в Европарламенте, я не думаю, что сейчас угроза потери поддержки этого органа для нас реалистична,

– отметил при этом эксперт.

Однако существуют и другие возможные негативные моменты в работе с этим органом. Европейский парламент несмотря на то, что у него достаточно ограниченные функции, явлется достаточно важным институтом с точки зрения и международного имиджа Украины. А также – поддержки Украины и формирования программ помощи. А, скажем, темп реформ и борьба с коррупцией здесь пока вызывает у европейцев определенные вопросы.

Прогнозы экспертов на выборы

В последние годы наибольшей была правоцентристская группа "Европейская народная партия". Это – объединение партий правоцентристского направления, которые представлены в национальных парламентах по всей Европе.

Распределение сил в Европейском парламенте сегодня

Сейчас ведут борьбу за влияние политсилы, которые хотят укрепления ЕС, и те, которые его критикуют и стремятся увеличить роль отдельных государств. Поэтому эксперты прогнозируют, что новый Европейский парламент будет более раздроблен, а количество положительно настроенных к роли органа партий может уменьшиться. Поскольку во многих странах растут националистические настроения и влияние популистов, евроскептики могут получить около трети мест в парламенте.

Что интересно, в Великобритании, по последним прогнозам, лидирует новосозданная партия "Brexit" Найджела Фараджа (34% голосов). Либерал-демократы, которые выступают за Евросоюз и призывают к проведению еще одного референдума относительно Brexit, занимают третье место (15% голосов).

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Однако сегодня большинство евроскептиков изменили требования окончательного выхода из ЕС на критику его эффективности и предложения реформирования. Это связывают с улучшением экономической ситуации в Евросоюзе и менее высоким уровнем нелегальной миграции.

Согласно последнему прогнозу, "Единая народная партия" продолжит лидировать и получит около 180 мест.

"Прогрессивный альянс социалистов и демократов" (левоцентристы) будет на втором месте и получит около 149 мандатов. Впервые за почти 40 лет эти две силы вместе не будут иметь большинства голосов в парламенте.

Третье место прогнозируют "Альянсу либералов и демократов за Европу".

То есть проевропейское большинство в Европарламенте сохраняется, однако оно будет значительно слабее, чем в предыдущие годы.

Четвертое место, по результатам опросов, будет занимать евроскептическая группа с условным названием "Европа наций и свобод" (объединяет ряд пророссийских партий). Далее идут "Европейские консерваторы и реформисты", "зеленые", объединенные левые и "Европа свободы и прямой демократии" (евроскептики).