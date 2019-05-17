США залякують Європу через "Північний потік-2", – Sözcü

Відносини між США та Європою зараз напружені як ніколи. І все через російський газ. США бажають зупинити проект "Північний потік-2", але Європа не дасть задній хід.

Напруженість, яка виникла у відносинах США та ЄС у зв‘язку з намірами Штатів запровадити додаткові митні збори на імпорт автомобілів, переноситься в інший вимір із загостренням протиріч у сфері торгівлі енергоресурсами, пише Sözcü.

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США не хочуть, щоб Європа купувала більше природного газу в Росії, і прагнуть зупинити будівництво трубопроводу "Північний потік-2". З огляду на це, США вказують Європі на природний газ власного виробництва. США, які останніми роками наростили обсяги видобування сланцевої нафти і газу, стали найбільшими у світі виробниками природного газу і тепер, щоб продавати його в Європу, підсилюють тиск на європейців. А європейська сторона не хоче бути залежною від скрапленого природного газу (СПГ), який надходитиме із США, через високу вартість і можливі проблеми з поставками.

У реалізації проекту "Північний потік-2" досягнутий значний прогрес. Очікується, що подача природного газу трубопроводом, прокладеним на дні Балтійського моря (протяжність – 1,23 тисячі км), розпочнеться у 2020 році. Нині тим же маршрутом проходить газопровід "Північний потік", який забезпечує поставки природного газу з 2011 року. Обидва трубопроводи дозволять поставляти в цілому 110 мільярдів кубометрів природного газу на рік, і ця цифра відповідає чверті річної потреби Європи у природному газі.

Згідно з правом

Офіційний представник оператора проекту "Північний потік-2" Йєнс Мюллер зазначив, що будівництво трубопроводу триває без збоїв і якихось проблем. Мюллер підкреслив, що всі дії засновані на верховенстві права:

У європейських країн є свої інтереси. У США свої. Вони хочуть продавати більше СПГ в Європу. Тому вони проти "Північного потоку-2". Але ми діємо згідно з правом, а не виходячи з політичних спекуляцій. Наші інвестиції тривають.

Мюллер також розповів, що проект дозволить європейським споживачам зекономити 8 мільярдів євро на рік, при цьому кожен день затримки інвестицій за проектом обернеться для Європи збитками обсягом 20 мільйонів євро.

Попередження компаніям про санкції

У міру завершення реалізації проекту "Північний потік-2", США збільшують кількість застережних заяв. Минулого місяця заступник директора європейського офісу Держдепартаменту США Ніколь Гібсон попередила, що у разі продовження європейськими компаніями будівництва трубопроводу, вони зіткнуться з серйозними санкціями. А ще раніше посол США в Берліні Річард Гренелл розіслав листи з нагадуваннями про американські санкції компаніям, пов‘язаним з проектом "Північний потік-2".

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Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярда кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярдів доларів.

"Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Вже побудовано приблизно 1170 км газопроводу.





Так проходить "Північний потік-2"



Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. До слова, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.