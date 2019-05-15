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      Ми будемо йти до кінця, – Путін про "Північний потік-2"

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty Images

      Росія за жодних обставин не відмовиться від будівництва газопроводу "Північний потік-2". Проте керманич Кремля Володимир Путін зазначив, що з Туреччиною вести справи значно простіше, ніж з Євросоюзом.

      Мовляв, у випадку з Туреччиною потрібний був тільки один дозвіл, а щодо ЄС – то всі країни мали погодити будівництво, тобто необхідно всі 27 дозволів. І труднощі, які виникають, у Путіна викликають непорозуміння, оскільки переконаний, що пряме постачання російського газу до європейських країн в їхніх же інтересах, пишуть "РИА Новости". 

      Читайте також: Лідери США та Словаччини назвали "Північний потік-2" геополітичною зброєю

      "З турками легше працювати, ніж з європейцями. Ось Ердоган вирішив – зробив. А тут потрібно 27 країн, щоб домовитися. Роками жуємо жуйку, і нічого не відбувається – це сумно", – сказав Путін.

      Проте додав, що як би складно не було вирішити питання "Північного потоку-2", Росія буде "йти до кінця і доведе проект до логічного завершення". 

      Зауважимо, російський морський газопровід в обхід України готовий вже на 48% (приблизно 1,1 тисячі кілометрів). Данія – остання країна, яка досі не видала дозвіл на будівництво "Північного потоку-2". 

      Тим часом Європарламент схвалив оновлену газову директиву ЄС. Вона поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема "Північний потік-2". У ситуації з "Північним потоком-2" це означатиме, що за застосування правил ЄС до цього газогону відповідатиме, під наглядом Єврокомісії, – Німеччина. Тобто, "Газпром" не може бути єдиною компанією, яка користується трубопроводом.

      На події, що розгортаються навколо російського газопроводу, відреагували у США – підготували пакет санкцій проти суден, що використовуються для прокладки глибоководних трубопроводів, які є у західних енергетичних компаній і які винаймає Росія для будівництва "Північного потоку-2".

      Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярда кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярдів доларів.

      "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Вже побудовано приблизно 1170 кілометрів газопроводу.


      Де проходить "Північний потік-2"

      Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. До слова, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Газ Північний потік-2 Євросоюз
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