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      Лідери США та Словаччини назвали "Північний потік-2" геополітичною зброєю

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      Сша та Словаччина виступили проти "Північного потоку-2"
      Сша та Словаччина виступили проти "Північного потоку-2" / Фото з відкритих джерел

      Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні виступили проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".

      Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" зазначило, що лідери обох країн привели проект "Північний потік-2" як приклад використання енергетики для досягнення геополітичних цілей.

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      Наші країни знову наголошують, що енергетична безпека є вкрай важливою для забезпечення інтересів національної безпеки,
      – зазначили лідери двох держав.

      Зокрема, у своїй заяві Трамп і Пеллегріні підтримали реверсивні поставки газу в Україну, в тому числі зі Словаччини. Вони висловили підтримку Україні, її суверенітету і територіальній цілісності.

      Вони зробили висновок, що санкції проти Росії повинні залишатися в силі до повного виконання Мінських домовленостей.

      Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу в рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Загалом – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 978 кілометрів.

      Де проходить "Північний потік-2"

      Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. До слова, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

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      Теги: Новини США Новини політики Північний потік-2 Новини Росії Словаччина Новини України
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