Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини выступили против строительства газопровода "Северный поток-2".

Информационное агентство "Интерфакс-Украина" отметило, что лидеры обеих стран привели проект "Северный поток-2" как пример использования энергетики для достижения геополитических целей.

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Наши страны вновь подчеркивают, что энергетическая безопасность является крайне важной для обеспечения интересов национальной безопасности,

– отметили лидеры двух государств.

В частности, в своем заявлении Трамп и Пеллегрини поддержали реверсивные поставки газа в Украину, в том числе из Словакии. Они выразили поддержку Украине, ее суверенитета и территориальной целостности.

Они сделали вывод, что санкции против России должны оставаться в силе до полного выполнения Минских договоренностей.

Что такое "Северный поток-2"?Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд. кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и проходит между странами Балтики, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Ґрейсфальди. В общем – 1230 километров. Уже построено примерно 978 километров.



Где проходит "Северный поток-2"



Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты уверяют, что с точки зрения доходности - это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. К слову, Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.