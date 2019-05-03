Посол США пригрозил санкциями за "Северный поток-2"

Посол США в Германии Ричард Гренелл пригрозил санкциями немецким компаниям за участие в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Ричард Гренелл отметил, что с американской точки зрения газопровод не только транспортирует газ, но и имеет высокий санкционный риск, пишет Focus.

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Трубы скандального газопровода "Северный поток-2" уже начали прокладывать в российских водах. Работать над этим собираются практически непрерывно.

Российский морской газопровод в обход Украины "Северный поток-2" уже якобы готов на 40%. СМИ заявляют, что проложили 978 километров труб.

Что такое "Северный поток-2"?Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух нитей газопровода общей мощностью в 55 миллиарда кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и пролегает между странами Балтии, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде. В общем – 1230 километров. Уже построено примерно 978 километров.



Где проходит "Северный поток-2"



Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты убеждают, что с точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. К слову, Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.