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      Посол США пригрозил санкциями за "Северный поток-2"

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      Посол США пригрозил санкциями за "Северный поток-2"
      Посол США пригрозил санкциями за "Северный поток-2" / Фото из открытых источников

      Посол США в Германии Ричард Гренелл пригрозил санкциями немецким компаниям за участие в строительстве газопровода "Северный поток-2".

      Ричард Гренелл отметил, что с американской точки зрения газопровод не только транспортирует газ, но и имеет высокий санкционный риск, пишет Focus.

      Читайте также: Что означает газовая директива ЕС для Украины и других: коротко о главном

      Трубы скандального газопровода "Северный поток-2" уже начали прокладывать в российских водах. Работать над этим собираются практически непрерывно.

      Российский морской газопровод в обход Украины "Северный поток-2" уже якобы готов на 40%. СМИ заявляют, что проложили 978 километров труб.

      Что такое "Северный поток-2"?Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух нитей газопровода общей мощностью в 55 миллиарда кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и пролегает между странами Балтии, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде. В общем – 1230 километров. Уже построено примерно 978 километров.

      Где проходит "Северный поток-2"

      Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты убеждают, что с точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. К слову, Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Новости политики Украина – Россия Новости Украины Газ Новости США Северный поток-2 Санкции
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