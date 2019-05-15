Мы будем идти до конца, – Путин о "Северном потоке-2"

Россия ни при каких обстоятельствах не откажется от строительства газопровода "Северный поток-2". Однако руководитель Кремля Владимир Путин отметил, что с Турцией вести дела значительно проще, чем с Евросоюзом.

Мол, в случае с Турцией нужно было только одно разрешение, а что касается ЕС – то все страны должны согласовать строительство, то есть необходимо все 27 разрешений. И трудности, которые возникают, у Путина вызывают недоразумения, поскольку убежден, что прямые поставки российского газа в европейские страны в их же интересах, пишут "РИА Новости".

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"С турками легче работать, чем с европейцами. Вот Эрдоган решил – сделал. А здесь нужно 27 стран, чтобы договориться. Годами жуем жвачку и ничего не происходит – это печально", – сказал Путин.

Однако добавил, что как бы сложно не было решить вопрос "Северного потока-2", Россия будет "идти до конца и доведет проект до логического завершения".

Отметим, российский морской газопровод в обход Украины готов уже на 48% (приблизительно 1,1 тысячи километров). Дания – последняя страна, которая до сих пор не выдала разрешение на строительство "Северного потока-2".

Между тем Европарламент одобрил обновленную газовую директиву ЕС. Она распространяет действие европейского энергетического законодательства на морские газопроводы, в частности "Северный поток-2". В ситуации с "Северным потоком-2" это означает, что за применение правил ЕС к этому газопроводу будет отвечать, под наблюдением Еврокомиссии – Германия. То есть, "Газпром" не может быть единственной компанией, которая пользуется трубопроводом.

На события, разворачивающиеся вокруг российского газопровода, отреагировали в США – подготовили пакет санкций против судов, которые используются для прокладки глубоководных трубопроводов, которые есть в западных энергетических компаний и которые нанимает Россия для строительства "Северного потока-2".

Что такое "Северный поток-2"?

Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиарда кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. Услуги транзита российского газа в ЕС ежегодно приносят Украине по 3 миллиарда долларов.



"Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и проходит между странами Балтики, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде. Уже построено примерно 1170 километров газопровода.





Где проходит "Северный поток-2"



Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты уверяют, что с точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. К слову, Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.