16:38
16 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российские ведьмы подожгли Нотр-Дам. Кто подставил Путину ковер
      Вєсті Кремля
      21:38, 15 мая
      Вести.UA: Как Порошенко засевает "хороших" людей. Вакарчук поделился политической стратегией
      Вєсті.UA
      20:11, 15 мая
      Эстонского чуда не произошло: почему в Украине не могут запустить электронное управление
      ЦРУ
      09:00, 15 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Мы будем идти до конца, – Путин о "Северном потоке-2"

      240 Читати новину українською
      Владимир Путин
      Владимир Путин / Getty Images

      Россия ни при каких обстоятельствах не откажется от строительства газопровода "Северный поток-2". Однако руководитель Кремля Владимир Путин отметил, что с Турцией вести дела значительно проще, чем с Евросоюзом.

      Мол, в случае с Турцией нужно было только одно разрешение, а что касается ЕС – то все страны должны согласовать строительство, то есть необходимо все 27 разрешений. И трудности, которые возникают, у Путина вызывают недоразумения, поскольку убежден, что прямые поставки российского газа в европейские страны в их же интересах, пишут "РИА Новости".

      Читайте также: Лидеры США и Словакии назвали "Северный поток-2" геополитическим оружием

      "С турками легче работать, чем с европейцами. Вот Эрдоган решил – сделал. А здесь нужно 27 стран, чтобы договориться. Годами жуем жвачку и ничего не происходит – это печально", – сказал Путин.

      Однако добавил, что как бы сложно не было решить вопрос "Северного потока-2", Россия будет "идти до конца и доведет проект до логического завершения".

      Отметим, российский морской газопровод в обход Украины готов уже на 48% (приблизительно 1,1 тысячи километров). Дания – последняя страна, которая до сих пор не выдала разрешение на строительство "Северного потока-2".

      Между тем Европарламент одобрил обновленную газовую директиву ЕС. Она распространяет действие европейского энергетического законодательства на морские газопроводы, в частности "Северный поток-2". В ситуации с "Северным потоком-2" это означает, что за применение правил ЕС к этому газопроводу будет отвечать, под наблюдением Еврокомиссии – Германия. То есть, "Газпром" не может быть единственной компанией, которая пользуется трубопроводом.

      На события, разворачивающиеся вокруг российского газопровода, отреагировали в США – подготовили пакет санкций против судов, которые используются для прокладки глубоководных трубопроводов, которые есть в западных энергетических компаний и которые нанимает Россия для строительства "Северного потока-2".

      Что такое "Северный поток-2"?
      Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиарда кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. Услуги транзита российского газа в ЕС ежегодно приносят Украине по 3 миллиарда долларов.

      "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и проходит между странами Балтики, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде. Уже построено примерно 1170 километров газопровода.


      Где проходит "Северный поток-2"

      Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты уверяют, что с точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. К слову, Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      blog_ava
      Евровидение-2019: онлайн-трансляция второго полуфинала
      сегодня
      1854
      Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Газ Северный поток-2 Евросоюз
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 15 мая
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"
      сегодня , 15:36 Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"
      Ірина Юрковська 61
      Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      сегодня , 15:30 Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      Інна Жолобович 246
      Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      сегодня , 15:00 Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      Світові Медіа 368
      Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      сегодня , 14:49 Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      80
      Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      сегодня , 14:05 Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      Наталя Боднар 696
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Действительно ли санкции ЕС хотели поставить Россию на колени
       30 мая 2016 , 14:01
      Трамп отреагировал на заявление о его тайной встрече с Путиным
       19 июля 2017 , 05:32
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук